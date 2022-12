Mara Venier e Renzo Arbore: “Certi amori non finiscono”

E' Rita Dalla Chiesa a pubblicare le foto di Mara Venier e Renzo Arbore insieme

Tra Mara Venier e Renzo Arbore un legame che non si spezzerà mai. E’ Rita Dalla Chiesa a pubblicare la foto dell’abbraccio tra Mara Venier e Renzo Arbore, ad aggiungere una canzone di Antonello Venditti, “Amici mai”. La conduttrice di Domenica In ha condiviso quello scatto, anche lei ha pubblicato una storia Instagram confermando tutto: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ieri Mara Venier ha pubblicato la foto del gran gruppo tra famiglia e amici a pranzo a casa di Giulia Santoro per festeggiare l’Immacolata. Presenti persone importantissime nella sua vita, primi tra tutti i suoi figli Elisabetta e Paolo e il piccolo Iaio. Felice Mara Venier ha mostrato più volte che con lei, in una giornata meravigliosa c’era anche il suo ex compagno. Ovvi i commenti sui social rivolti all’assenza di Nicola Carraro che è a Santo Domingo con il covid ma per fortuna in molti colgono la realtà di un amore che non è più quello del passato ma che per Mara e Renzo non si potrà mai cancellare.

Mara Venier e Renzo Arbore Amici mai

Le battutine ironiche di chi saluta tra i commenti il marito di Mara Venier non possono cancellare la bellezza di due persone che si sono ritrovate dopo tanto amore vissuto insieme ma anche dopo un lungo distacco. La Venier soffriva non capendo perché Arbore non volesse più parlare con lei. Poi il tempo è passato, sono accadute tante cose e Mara Venier e Renzo Arbore si sono riavvicinati. Non possono dimenticare tutti gli anni vissuti insieme, le emozioni, non voglio più rinunciare a quello che oggi è un amore speciale ma che pochi possono comprendere.

Mara Venier è molto legata anche a Jerry Calà, suo ex marito, sempre presente nella sua famiglia. E’ un gran dono la sua capacità di non perdere le persone che ha amato e che l’hanno amata.