A Uomini e Donne Ida e Alessandro pazzi d’amore: coccole, baci e occhi a cuoricino

Parlano di un grande amore Ida e Alessandro che sono pazzi di gioia e vivono la loro storia lontano dalle telecamere di Uomini e Donne

Che la storia d’amore tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano stia procedendo a gonfie vele, i fan di Uomini e Donne lo sanno bene. I due infatti passano molto del loro tempo insieme e raccontano anche sui social come va questa relazione. Negli ultimi giorni ad esempio li abbiamo visti insieme a Milano, oggi poi, durante la puntata, Ida e il suo fidanzato, hanno raccontato del viaggio a Madrid ( e successivamente sui social sono state pubblicate le foto della fuga romantica in Spagna). Insomma una storia d’amore che procede proprio a gonfie vele, a dispetto di quanto Tina Cipollari aveva pronosticato, immaginando che i due si sarebbero lasciati molto presto. E invece tutto procede nel migliore dei modi anche perchè, come abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi, i due si dichiarano innamorati.

Ida e Alessandro tornano a Uomini e Donne

Non ha turbato la coppia neppure la decisione di Riccardo, che ha lasciato lo studio vedendoli entrare. Ida e Alessandro hanno raccontato della loro storia, tra sorrisi, baci passionali e coccole. Tutto funziona nel migliore dei modi.

A detta di molti, Ida è apparsa più serena, con un sorriso stampato, forse perchè finalmente, ha un uomo che ama al suo fianco. La parrucchiera di Brescia ha commentato: “Sto benissimo sono molto contenta. Racconto che in questi giorni insieme sono stati vissuti intensamente. Stiamo due-tre giorni insieme alla settimana. Lui mi fa star benissimo, mi dà un senso di leggerezza che non è superficialità. Mi mancava. Cerchiamo di fare tante cose insieme anche stando lontani. Ci videochiamiamo quando non ci vediamo. Siamo partiti in Spagna dopo due giorni, a Madrid. Mi sono sentita davvero la sua fidanzata“.

Alessandro conferma che proprio a differenza di quello che era successo la prima volta in cui si erano frequentati, adesso le cose sono molto, molto diverse. E dichiara: “Gioia più grande di questa non potevo avere. Quando la scorsa estate non ci siamo visti per tutto il tempo in cui non è andata in onda la trasmissione mi mancava. Quando abbiamo ripreso, a settembre, non volevo più mollarla. Oggi lei è la mia fidanzata e la amo. La verità è questa“.

E dello stesso sentimento parla anche Ida, che forse ha ancora un po’ di difficoltà a dirlo in faccia al suo fidanzato ma che lo prova: “Non gliel’ho mai detto, però anche io credo di essere innamorata di lui“. Ida racconta anche dei primi contatti con la famiglia di Alessandro: “Stiamo bene insieme. Ho conosciuto sua mamma quando sono andata a Salerno, è stato emozionante, ho sentito anche sua sorella al telefono, siamo tutti felici“.

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è poi conclusa con la scenata di Pinuccia