Alessandro sbrocca contro Pinuccia: “Adesso mi hai rotto”. Pinuccia gli urla contro e Maria la caccia

Pinuccia ha davvero esagerato contro Alessandro e questa volta Maria non sente ragioni: le ultime news da Uomini e Donne

Ultimi minuti di puntata parecchio animati oggi 12 dicembre 2022 a Uomini e Donne. Se avete letto le nostre news e le anticipazioni relative alle prossime puntate di Uomini e Donne, ben saprete che Maria de Filippi ha preso una decisione definitiva nei confronti di Pinuccia, la dama di Vigevano. E forse quello che è accaduto oggi pomeriggio potrebbe essere la spiegazione. Il caos durante un ballo: Alessandro sta ballando, Pinuccia anche poi gli si avvicina e iniziano a litigare animatamente, insieme all’altra dama che qualche settimana fa aveva corteggiato il salentino. Alessandro sembra parecchio stufo, mentre Pinuccia gesticola ma non si può capire molto di quello che accade anche perchè, avendo le mascherine, il volto dei protagonisti della discussione, risulta nascosto. Finita la pausa dedicata al ballo, Maria rientra in studio e chiede: “Ma posso sapere che cosa è successo” e anche Tina dice di aver visto la dama di Vigevano parecchio infervorata. Pinuccia ovviamente prende parola e si scaglia contro Alessandro che avanza a centro studio e per la prima volta, in modo deciso, usa un tono di chiusura nei confronti della dama. “Adesso mia hai rotto” ha sbottato l’uomo, stanco dopo mesi che sopporta una situazione ai limiti del surreale.

A Uomini e Donne la lite tra Pinuccia e Alessandro

Alessandro, a centro dello studio, quasi in lacrime per la rabbia, ha spiegato che Pinuccia continua a chiamarlo anche la notte. Lo chiama e lo disturba, dice che non riesce a dormire. “Tu non sei sincero, sei un maleducato, hai un cervello a 92 anni o no” ha urlato Pinuccia contro Alessandro. Maria è andata incontro ad Alessandro e lo ha invitato a lasciar perdere questa situazione, che non vale proprio la pena arrabbiarsi. La dama di Vigevano ha continuato a urlare ribadendo che Alessandro non è sincero.

“Non lo devi trattare in questo modo, perchè lui non se lo merita proprio, non è il tuo fidanzato, non è tuo marito” ha detto Maria de Filippi ad Alessandro. Per l’ennesima volta in studio hanno provato a spiegare a Pinuccia che non ha nessun diritto e che si è fatta dei film ai quali crede solo lei. A quanto pare, non è rimasta altra soluzione, per la redazione, di smettere di invitare la dama nel programma.