Mario Caucci accusa la sua ex Noemi: “La denuncia per maltrattamenti una macchinazione per arrivare ad altro”

L'ex marito di Noemi Bocchi torna a parlare e lo fa dalla rivista Chi: "Non sono quello che viene descritto"

Non si risparmiano accuse reciproche Noemi Bocchi e il suo ex marito Mario Caucci. Questa estate, dopo la notizia della relazione tra la donna e Francesco Totti, l’imprenditore aveva lanciato pensati insinuazioni: “da una come lei me lo sarei aspettato” aveva detto. Parole maschiliste che non erano passate inosservate. Oggi si torna a parlare di Mario Caucci, o meglio l’ex della Bocchi torna a parlare e lo fa con una lunga intervista per la rivista Chi. Al giornale di Alfonso Signorini ha raccontato della fine della sua storia con Noemi e di come sia stato complicato per lui restare a galla. Ha anche parlato di mesi difficili, della depressione e del mondo che gli è crollato addosso. Ma Noemi, ha un’altra versione di quel periodo, della fine del matrimonio. Non a caso, è in corso un processo per maltrattamenti, di cui già mesi fa si era parlato. Anche per quello che sta accadendo, Caucci ha una sua versione dei fatti.

Le parole di Mario Caucci su Noemi Bocchi

Ai giornalisti della rivista Chi, l’imprenditore di Tivoli avrebbe detto: “È una macchinazione per arrivare ad altri risultati. Non è assolutamente vero quello che racconta ma, siccome c’è un procedimento in atto, non posso dare già informazioni prima che io le possa rendere a un giudice nella sede dove doveva rimanere questa cosa. ” E ancora: “Sono sconvolto perché soltanto oggi viene alla luce questa storia, viene infangato il mio nome, la vita di un uomo, di un padre, quando fino a ieri non c’era alcun interesse a renderla pubblica. Dall’inizio di tutta questa storia non ho mai attaccato, nemmeno una volta non ho mai attaccato nemmeno una volta, ho sempre subito richieste assurde, di tutti i tipi, ho dovuto lottare per difendermi.”

Caucci spiega perchè ha voluto dare la sua versione dei fatti: “Perché voglio dimostrare ai miei figli che ci si deve impregnare nella vita con tutte le forze per difendere i propri valori e la propria storia e bisogna andare avanti a testa alta e con coraggio. Parlo e parlerò perché ho la fortuna di poter essere ascoltato. Se fossi quello che viene descritto non potrei avere con me i miei figli tutti i weekend, andare in vacanza con loro, se fai certe cose i figli te li levano.“