Christian De Sica quasi nonno svela il nome della nipotina

E' Christian De Sica a svelare il nome della nipotina. Maria Rosa spiega perché l'ha scelto

Christian De Sica e sua moglie si preparano al Natale più dolce perché stanno per diventare nonni. Maria Rosa sta per diventare mamma ed è l’attore a svelare il nome scelto per la nipotina. Natale a tutti i costi è la sua ultima commedia e il settimanale Gente racconta la gioia di De Sica. In famiglia non vedono l’ora di conoscere la piccolina, Maria Rosaria è al settimo mese di gravidanza e il parto è previsto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Christian De Sica è al settimo cielo, emozionato nel diventare nonno e desidera condividere con tutti questo momento così prezioso. Ha già pensato a cosa potrà insegnarle e pensa a quando erano piccoli i suoi figli, Maria Rosa e Brando.

Tutta l’emozione di Christian De Sica per l’arrivo della nipotina

Si chiamerà Bianca, questo il nome scelto per la prima nipotina. Ed è la figlia di Christian a spiegare perché ha scelto questo nome: “È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia, che nascerà tra fine febbraio e inizio marzo”. E’ affaticata con il pancione ma così felice da affrontare tutto con leggerezza.

“Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia – commenta De Sica. Ma aggiunge – Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo – e prosegue – Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa: ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo”.