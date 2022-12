Diletta Leotta e Loris Karius insieme in Sicilia per il Natale e le presentazioni in famiglia

Auguri di Natale e presentazioni in famiglia per Diletta Leotta e Loris Karius

Da Milano Diletta Leotta è arrivata nella sua meravigliosa Sicilia per trascorrere il Natale con la sua famiglia, poi è arrivato anche Loris Karius. Natale in famiglia per la coppia con presentazioni che si mescolano agli auguri. Anche per Diletta Leotta questo è stato un Natale speciale. Come molti altri vip anche la giornalista sportiva ha scelto di tornare a casa dalla sua famiglia per il Natale ma questa volta l’occasione era più importante del solito. In tanti hanno festeggiato scartando i regali intorno all’albero di Natale, è molto numerosa la famiglia della Leotta. Tra genitori, cugini, zii e nipoti però molti avevano notato la mancanza del fidanzato pensando subito che magari prima dell’arrivo delle feste tra loro fosse accaduto qualcosa. Ma dopo tutte le foto scattate alla vigilia di Natale ecco il selfie più atteso.



Diletta Leotta al mare a Natale con Loris Karius

Bellissimi e felici, Diletta Leotta e Loris Karius sorridono dal selfie scattato al mare. E’ il giorno di Santo Stefano, forse il portiere l’ha raggiunta dopo il primo brindisi della vigilia o dopo il pranzo di Natale. Un segno importante per confermare quanto è importante il loro amore.

Lei lo ha ammesso che in amore a volte corre davvero tanto e che la sua mamma cerca di farle capire che dovrebbe attendere un po’ di più, che dovrebbe amare magari un po’ meno e crederci un po’ meno aspettando prima di avere un’altra delusione. Diletta invece non vuole sentire nulla, non ascolta consigli, niente la ferma, se si innamora vive tutto senza badare ad altro. Senza dubbio la storia d’amore con il bel Loris Karius sembra diversa da tutte le altre.

Non è la prima foto che la conduttrice di Dazn posta con il suo nuovo fidanzato, ma di certo lo scatto dalla Sicilia in questi giorni di festa dice molto sul loro legame così giovane e già così forte.