Per Belen e Stefano il Natale è spettacolare nella villa a Posillipo

Un Natale spettacolare per Belen Rodriguez e Stefano De Martino nella villa a Posillipo

Un Natale perfetto per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il primo festeggiato a Posillipo nella villa che il conduttore ha preso in affitto. Un Natale con il sole per il gruppo che ha potuto pranzare sul terrazzo della bellissima villa. Tra regali e risate spazio ovviamente per selfie e felicità. In primo piano ci sono sempre Santiago e Luna Marì ed è bellissimo il sorriso di Stefano De Marto mentre osserva la piccola di casa. Belen e Stefano hanno approfittato di queste festività per un pieno di relax, qualche giorno nella villa che si affaccia sul golfo di Napoli. Posillipo è meravigliosa e la coppia sogna un domani di vivere lì. Stefano De Martino non potrebbe essere più felice, il suo Natale è perfetto, ha il lavoro che sognava, la famiglia che alla fine è riuscito a rimettere insieme e poi c’è la sua Napoli, il suo mondo.

Belen e Stefano pazzi d’amore sotto il sole di Posillipo

Belen mostra poche cose del suo Natale più dolce, Stefano De Martino racconta tutto mostrandosi seduto sulla scogliera. Occhi chiusi e rumore del mare, la serenità nell’anima, non gli serve altro. Con la coppia gli amici, il labrador del conduttore, la villa a Marechiaro accoglie tutti. Stefano di recente ha voluto sottolineare che quella meravigliosa villa non l’ha acquistata, l’ha solo presa in affitto, è necessaria non solo per i fine settimana più belli ma anche per le riunioni di lavoro, per rilassarsi e poi perché finalmente anche lui ha raggiunto i suoi obiettivi ed è lui ad accogliere tutti nella sua villa.

Stefano aveva bisogno di uno spazio creativo e adesso condivide tutto con chi ama di più al mondo. Il più felice di tutti è sempre Santiago, anche quando scarta i regali e scopre che lì c’è tutto quello che desiderava.