Davide Bonolis presenta la fidanzata: piacerà a mamma Sonia Bruganelli?

Sui social la prima foto di Davide Bonolis con la fidanzata. Il figlio di Sonia Bruganelli innamorato

Davide Bonolis è da sempre l’uomo che Sonia Bruganelli ama di più, è suo figlio, il secondo nato dal matrimonio con Paolo Bonolis, l’unico maschio. E’ un legame speciale tra l’opinionista e il suo Davide, è lui che la sostiene e la comprende sempre ma c’è un nuovo arrivo in famiglia, la fidanzata di suo figlio. Davide Bonolis presenta sui social la sua fidanzata, il suo primo amore. Una foto che chissà se sarà piaciuta all’opinionista del GF Vip. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in vacanza negli Stati Uniti con le altre due figlie, hanno scelto una meta speciale perché è da tempo che non incontrano i figli più grandi del conduttore e non conoscono il nipotino appena nato. Davide Bonolis è invece rimasto in Italia, impegnato con la Triestina Calcio e con la sua ragazza.

Davide Bonolis sui social con la fidanzata

E’ la prima volta che il secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli pubblica uno scatto con una ragazza, ha da poco compiuto 18 anni. Lei è Alice Zordan ma non si conosce la sua età, di certo saranno coetanei. Uno scatto privato in bagno mentre lui si asciuga i capelli vestito solo da un asciugamano avvolto in vita dopo la doccia, lei in reggiseno scatta la foto ma non mostra il suo viso.

Qualche giorno fa Davide era a Roma, presente anche nello studio del Grande Fratello Vip pronto a sostenere ancora una volta sua madre ma anche perché vero appassionato del programma. Avrebbe voluto partecipare come concorrente ma poi è arrivato il calcio e la sua vita è cambiato. E’ anche cambiato molto fisicamente impegnandosi tra la giusta dieta e gli allenamenti per essere in forma in campo. A Sonia piacerà la prima presentazione social di suo figlio? Intanto. È in vacanza, presa da altro.