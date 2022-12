Federica Pellegrini e Matteo Giunta in luna di miele mostrano un angolo di paradiso

Finalmente Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono in luna di miele, ovviamente in un angolo di paradiso

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente in luna di miele. Più innamorati che mai mostrano le foto dalle Maldive, è questo l’angolo di paradiso che hanno scelto per trascorrere qualche giorno da soli tra relax e tanto amore. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati ad agosto, lo ricordiamo tutti il loro matrimonio a Venezia, l’abito da sposa della campionessa di nuoto e ogni dettaglio, dagli occhiali da sole bianchi all’enorme fiore nei suoi capelli, l’emozione del papà, il gesto dello sposo dopo la cerimonia in chiesa e l’esibizione del tango della Pellegrini e Giunta per i loro invitati. Era il 27 agosto ma adesso gli sposi sono in costume, con i capelli scompigliati e la voglia di coccolarsi, tuffarsi in quell’azzurro straordinario.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno sognare con la loro vacanza alle Maldive

“Finalmente la nostra luna di miele (quella banale, qualcuno capirà)… Sì siamo un po’ bianchini” ed è la Pellegrini che inizia a raccontare del loro viaggio di nozze pubblicando le prime foto. Finalmente liberi dai rispettivi impegni professionali eccoli pronti ad abbronzarsi.

Le Maldive in realtà non era la loro prima scelta, avevano anche progettato un viaggio negli Stati Uniti ma alla fine hanno optato per il relax completo in un vero paradiso.

Nei sogni c’è un viaggio intorno al mondo, hanno già viaggiato tanto ma adesso liberi da gare è diverso, insieme da marito e moglie sarà tutto più bello. Federica Pellegrini non sbaglia look nemmeno in costume e sceglie il rosso per le feste ma il modello è intero, non riesce a staccarsi del tutto dalla sua vera passione, poi però si mostra anche in bikini con il fisico scolpito, anche se già diverso rispetto al passato e lei orgogliosa si piace. Un altro capitolo della loro bellissima storia d’amore.