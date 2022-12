Aurora Ramazzotti, la verità sulla gravidanza: “Volevi davvero un figlio adesso?”

Aurora Ramazzotti risponde sincera alla domanda: "Volevi davvero un figlio adesso?"

Michelle Hunziker non vedeva l’ora che sua figlia Aurora Ramazzotti avesse un figlio. Eros Ramazzotti ha commentato che sua figlia Aury è pronta per un momento così importante, che l’amore che la lega a Goffredo Cerza è bellissimo. Aurora Ramazzotti risponde alle domande dei follower e tra tutte arriva quella in cui le chiedono di dire la verità sulla gravidanza, se davvero voleva avere un figlio in questo momento. Aury risponde scegliendo di pubblicare una foto del suo compagno, un’immagine tenerissima di Goffredo che coccola il suo gatto. “Volevi davvero avere un figlio in questo momento della tua vita?” la domanda è diretta e la risposta di Aurora Ramazzotti è sincera e chiara allo stesso modo.

Aurora Ramazzotti la domanda sulla gravidanza

Dopo i primi tre mesi in cui lei e Goffredo hanno mantenuto il silenzio e a sapere della dolce attesa erano davvero in pochissimi. Dopo pochissimi giorni di pausa dai social spiegando che aveva bisogno di capire cosa le stava accadendo, Aurora Ramazzotti ha sempre risposto alle tante domande dei follower.

Anche questa volta la risposta è lunga: “Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’ ma comunque ogni fase della vita trovo porti con se difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante – inizia così la sua risposta che diventa subito chiara – È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di incoscienza; non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene – conclude – E ho avuto la fortuna di trovare una persona che la vede come me”.

Chiarissima Aurora Ramazzotti che confida di non avere programmato la gravidanza e che questo rende tutto ancora più bello, proprio perché il loro amore è forte e sono in due a volere costruire una famiglia.