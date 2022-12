L’anno finisce male per i Donnalisi: Edoardo vuole chiudere con Antonella Fiordelisi

I Donnalisi si separano per sempre? Finisce nel peggiore dei modi il 2022 per Edoardo e Antonella che a quanto pare, non sono più una coppia

Mancano poche ore al 2023, stiamo per dare il benvenuto al nuovo anno e chissà, forse nella casa del Grande Fratello VIP, tra un bicchiere di spumante e l’altro, tornerà anche il sereno tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Per il momento, i Donnalisi non sembrano aver trovato la quadra anzi, sono ancora separati e continuano a restare sulle loro posizioni. Nelle ultime ore entrambi hanno cercato un confronto che però a quanto pare, non è terminati nel migliore dei modi. Edoardo, parlando con Davide Donadei, ha spiegato che per il momento non vede altra soluzione che mettere fine a questa storia. Sta davvero passando tutte le sue giornate a litigare con la donna che dovrebbe dargli forza, che dovrebbe essere di supporto e non una sua nemica, per questo sembra essere convinto della scelta presa. Dal canto suo, anche Antonella Fiordelisi, parlando con Antonino, ha spiegato i motivi per i quali, per il momento, preferisce stare da sola.

Edoardo vuole davvero chiudere con Antonella?

Il pubblico non è molto convinto di questa separazione, e tutti credono che la coppia presto tornerà di nuovo a essere tale. Ma Edoardo, almeno fino a ieri sera, sembrava aver preso la sua decisione. Parlando con l’ex tronista, ha spiegato: “Sì! Io spero di sì sinceramente ( che sia finita). Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao!“. Per l’ennesima volta Antonella ha scelto la chiave della provocazione ma questa volta, Edoardo non sembra voler cedere.