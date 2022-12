Antonella Fiordelisi non vuole più Edoardo: lo sfogo amaro con Antonino Spinalbese

Antonella sembra aver preso la decisione definitiva: vuole chiudere con Edoardo Donnamaria, sarà per sempre?

Sarà una fine d’anno parecchio amara per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Questa volta i due si sono allontanati e sembra che la rottura, sia del tutto definitiva. Dopo le discussioni di ieri sera, i Donnalisi non hanno avuto modo di parlare e i due ragazzi si sono confrontati si, ma con altre persone. Mentre Edoardo ha parlato con il Tavassi e con altri vipponi, dicendo di non voler vivere questa esperienza pensando quotidianamente a una guerra da dover fare con la sua fidanzata, Antonella si è sfogata con Antonino Spinalbese, con il quale non parlava da giorni per una sorta di divieto che il romano le aveva dato. Antonella ha spiegato che la delusione più grande è stata quella di vedere Edoardo insieme a Tavassi e a Micol, dopo che entrambi avevano detto pesta e corna sul suo conto. “Addirittura si sono chiusi in bagno insieme e a me mi ha lasciato da sola come una baccalà mentre persone che sono in casa da 10 giorni si sono avvicinate per vedere come stessi” ha detto la Fiordelisi.

E’ davvero finita tra Edoardo e Antonella?

Il pubblico non sa che cosa aspettarsi da questa coppia, visto che le liti, sono appunto all’ordine del giorno. Antonella però, parlando con Antonino, è sembrata parecchio decisa sul da farsi ( vedremo poi che cosa succederà nella notte di capodanno quando un bicchiere di spumante in più potrebbe cambiare diverse cose nella casa). “Io col cavolo che lo avrei lasciato da solo, lui si sfoga solo con me, mentre con gli altri fa sempre la bella faccia” ha detto la Fiordelisi. Antonella tra l’altro, stenta a credere che dopo le parole molto cattive che Oriana ha usato nei confronti di Edoardo, lui possa averla perdonata solo perchè si è scusata. “A me non sta più bene questa situazione, lui pensa che può fare quello che vuole perchè sono innamorata. Io non voglio più dormire o stare in contatto con una persona che se mi vede in difficoltà si gira dall’altra parte. Io sono sensibile” ha concluso Antonella che non vuole, almeno per ora, avere a che fare con Edoardo.

Nel frattempo sui social si continua a discutere in merito a un brutto gesto che il Donnamaria ha fatto questa notte nei confronti di Antonella.