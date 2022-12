Tavassi contro Antonella: “E’ più probabile che Edoardo si fidanzi con me che esca da qui con te”

Nuova lite nella casa del Grande Fratello VIP 7: Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi

E’ stata una serata parecchio movimentata quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7. Il gioco del vischio infatti, ha provocato non poche conseguenze per i vipponi. Al centro di tutte le discussioni di giornata, come sempre, Antonella Fiordelisi. La concorrente ha messo in discussione il rapporto tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi e il fratello di Guendalina, stanco delle continue provocazioni della Fiordelisi, ha deciso di non stare zitto e di rispondere. Ha detto quindi alla ragazza tutto quello che pensava: dal fatto che è famosa solo perchè scrive ai calciatori sui social, alle considerazioni sul suo modo di essere, la reputa una donna malvagia, falsa e cattiva. Insomma una descrizione davvero molto molto precisa che non ha lasciato la Fiordelisi indifferente, soprattutto perchè la ragazza non si aspettava, da parte di un amico di Donnamaria, un attacco di questo genere. Tavassi quindi ha spiegato il perchè delle sue parole: è tutto molto semplice, non crede alla coppia e non crede che Antonella provi qualcosa per Edoardo. Bisogna ammettere che il pensiero del Tavassi, #donnalisi a parte, è un po’ quello di tutto il pubblico del GF VIP.

Edoardo Tavassi contro Antonella

Senza tirarsi indietro, durante l’ennesimo scontro, Tavassi ha spiegato ad Antonella quello che pensa realmente. Pensa che lei non sia interessata a Edoardo e ha sintetizzato il suo punto di vista con questa frase: “E’ più probabile che io esca da qui fidanzato con Edoardo che tu e lui usciate da qui e continuate ad avere una relazione” ha detto il fratello di Guendalina alla vippona. Parole molto forti che però sembrano essere il pensiero di tanti. “Io non è che questa cosa la penso, io proprio la spero e vado ad accendere un cero alla Madonna” ha detto il Tavassi che spera per il suo amico, che presto la storia con Antonella finisca, per il suo bene.