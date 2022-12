Bufera social per lo schiaffo simulato di Edoardo ad Antonella: si chiedono provvedimenti (VIDEO)

E' bufera sui social dopo che Edoardo e Antonella hanno discusso per l'ennesima volta e il Donnamaria simula una sorta di schiaffo contro la ragazza. ecco il video

La giornata di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7 è stata pregna di litigate. E’ successo davvero di tutto e anche in serata, le cose non sono andate nel migliore dei modi. Per Antonella Fiordelisi, la giornata era stata parecchio turbolenta, a causa delle continue litigate con Edoardo Tavassi e Micol, ma la ragazza si è poi ritrovata a discutere anche con il suo Edoardo. Il motivo? Il Donnamaria ha difeso Oriana durante una discussione che la venezuelana ha avuto con Antonino. La Fiordelisi invece, si è schierata, manco a dirlo, dalla parte del parrucchiere. E alla fine, per l’ennesima volta, i Donnalisi hanno discusso. Alla fine del confronto poi, mentre Antonella si stava struccando e si preparava per la notte, Edoardo l’ha raggiunta in bagno per parlare e capire che cosa stava succedendo. La Fiordelisi, come si può vedere dai tanti video in circolazione, non sembrava molto felice di questo confronto. Edoardo ha continuato a chiederle perchè sarebbe “falso” a chiedere spiegazioni. Ma Antonella non ha dato risposte al suo fidanzato. Il video, diventato in poche ore virale sui social, mostra Edoardo Donnamaria mentre simula il gesto di uno schiaffo, con tanto di suono “sbam” contro il volto di Antonella, dopo che lei lo ha cacciato via in malo modo. Un gesto, a detta di molti, gravissimo. Non a caso, il video sta correndo sui social e molti spettatori, anche fan della coppia, chiedono che siano presi dei provvedimenti per quello che il Donnamaria ha fatto.

Il video dello schiaffo simulato di Edoardo ad Antonella

Tra i vari commenti che potrete leggere sui social: “FERMI TUTTI,Ma stiamo scherzando?! Non sono unLoro fan e nonSopporto Antonella, ma il gesto finale in cui simula uno Schiaffo è INAMMISSIBILE inTV!!! COSA SAREBBE SUCCESSO TRA LE MURA DI CASA LORO?! CHE MESSAGGIO PASSA?? Edoardo va squalificato subito.”

C’è anche però chi prende le difese di Edoardo