Chiara Ferragni incinta del terzo figlio ma lo diranno solo dopo Sanremo?

Fedez svela che c'è una sorpresa, Chiara Ferragni lo blocca: è incinta del terzo figlio?

Chiara Ferragni è incinta del terzo figlio? Questa volta è Fedez a generare il dubbio, ad entusiasmare i fan dei Ferragnez che non vedono l’ora arrivi un fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria. Chiara Ferragni non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa, di avere almeno tre figli, il numero perfetto per lei che ha due sorelle, Valentina e Francesca, anche se poi c’è anche un fratellastro, figlio del padre e della sua nuova compagna. Fedez in una diretta Instagram ha svelato che c’è una sorpresa in arrivo, che è una cosa che riguarda tutta la famiglia. L’ipotesi della gravidanza è stata la prima. Il cantante non si riferiva di certo al trasloco nella nuova casa perché è proprio di quello che stava parlando, quella non è certo una sorpresa.

Per Chiara Ferragni e Fedez una casa più grande

A quasi due anni dalla nascita della piccola Vittoria la cicogna potrebbe già essere in viaggio. Il cantante ha parlato del prossimo trasferimento nella nuova casa, più grande, più adatta e comoda alla loro famiglia. Quindi la famiglia si allarga ancora di più? Fedez vorrebbe dirlo, chiede a sua moglie se può farlo ma Chiara gli dice di no. Federico anticipa che potrà dirlo solo dopo il festival di Sanremo, dopo la partecipazione di sua moglie nel ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus.

E’ una cosa che riguarda la famiglia, non si tratta della nuova casa, lo diranno solo dopo Sanremo o magari durante il festival, non possono svelarlo adesso e di certo sono entrambi bravissimi nel creare l’attesa. Nessuno dei due dice nulla sul gossip che in questo momento li riguarda, nessuna conferma, nessuna smentita su una terza dolce attesa ma proseguono le loro storie che mostrano quanto si divertono tutti e quattro insieme, sui social.