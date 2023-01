Cattiverie sulla compagna di Francesco Totti: “Noemi non si fa scrupoli”

Quante cattiverie su Noemi Bocchi. E' il settimanale Nuovo a riportare le parole di chi sembra conoscerla

Quante cattiverie sulla compagna di Francesco Totti. Dopo le parole dell’ex marito di Noemi Bocchi adesso c’è chi sembra confermare che lei è una donna che non si fa scrupoli. E’ la rivista Nuovo a riportare ciò che avrebbe detto una persona che la conosce bene, e non è l’ex marito ma usa parole molto simili a quelli di Mario Caucci. Chi ha parlato della donna che oggi rende felice l’ex capitano della Roma ha detto che pur di ottenere ciò che desidera non guarda in faccia a nessuno, che Noemi Bocchi è una persona cinica e non si fa troppi scrupoli. Chi la descrive usa parole forti, una fonte che il settimanale di gossip non rivela ma riporta quanto raccontato. La compagna di Totti avrebbe obiettivi precisi e quello di fare la bella vita è il primo.

Il settimanale Nuovo parla di Noemi Bocchi

La rivista di Signoretti riporta quanto avrebbe detto una persona che evidentemente è in qualche modo vicino alla Bocchi o forse questa persona ha solo inventato tutto per pura cattiveria, per invidia. Di invidiosi è pieno il mondo. Totti appare felice con la sua famiglia allargata ma c’è chi dice: “Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli” queste le parole della fonte al settimanale Nuovo. “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”.

E’ tutto davvero molto triste, mentre una nuova famiglia è nata e una coppia prova a vivere nel modo migliore la nuova vita insieme c’è chi aggiunge cattiverie, chi mette in cattiva luce una donna che non si mostra molto sui social né sotto i riflettori. Di certo il gossip continuerà a seguire Noemi Bocci e Francesco Totti in ogni loro passo, con la loro famiglia.