Aurora Ramazzotti mostra il pancione mentre il parto si avvicina

Aurora Ramazzotti in montagna mostra il gran pancione, il parto si avvicina

Aurora Ramazzotti mostra il suo pancione nudo non l’ha mai nascosto, ha sempre mostrato le sue dolci forme ma adesso che è all’inizio del settimo mese o forse anche meno tempo, non riesce a vedere i suoi piedi. Il parto si avvicina, è così felice Aurora Ramazzotti in montagna sulla neve con Goffredo Cerza. Sono innamorati, bellissimi insieme mentre immaginano come sarà il futuro con un piccolino da crescere. Il pancino di Aury è diventato presto pancione, la data del parto è prevista tra fine marzo e inizio aprile. Il piccolo Cerza, il nipotino di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nascerà in una clinica in Svizzera, la stessa dove sono nata lei e Mich.

Le foto di Aurora Ramazzotti davanti allo specchio col pancione

Non tutte le mamme in dolce attesa si abituano subito al corpo che cambia, la giovane Ramazzotti è invece così orgogliosa, dopo i primissimi mesi di paura, nel tentativo di capire cosa stesse accadendo, adesso Aurora si gode ogni istante.

Lei e il suo compagno hanno trascorso il lungo fine settimana dell’Epifania in montagna, in una baita, sulla neve. Con loro c’è anche Saba Miao, l’adorato gatto.

Reggiseno comodo e jeans premaman, da tempo Aurora Ramazzotti indossa solo abbigliamento comodo col pancione. Ha rallentato i suoi ritmi, anche se è tornata ad allenarsi con le giuste attenzioni, tutto per lei scorre in modo molto più lento. Sa che quando nascerà suo figlio ci sarà mamma Michelle ad aiutarla, anche la suocera, la mamma di Goffredo, ma la Hunziker abita a poca distanza da lei e ha già promesso, anzi non vede l’ora, di essere sempre presente e coccolare finalmente il maschietto che tanto desiderava dopo tre bellissime figlie femmine.

Aurora Ramazzotti come sempre mostra anche i danni del cibo che ha mangiato durante le feste, c’è qualche brufoletto ma niente turba la sua felicità.