La fidanzata di Teo Mammuccari è giovanissima: “Non l’avrei voluta così”

Teo Mammuccari stava corteggiando una famosa attrice ma poi ha conosciuto la sua giovane fidanzata

Chi è la nuova fidanzata di Teo Mammuccari? Il conduttore de Le Iene che in genere è molto riservato e non parla volentieri della sua vita provata, racconta che è di nuovo innamorato e che la sua fidanzata è molto giovane, giovanissima. Teo Mammuccari ha 58 anni e a il Messaggero racconta che stava corteggiando una donna della sua età, che non aveva alcuna intenzione di avere un legame con una ragazza giovane e nemmeno un legame serio. Invece, l’amore non si può prevedere e Teo Mammuccari svela che la sua nuova compagna è ancora più giovane di Thais Wiggers, che ha 37 anni ed è la mamma di sua figlia Julia. Tra Mammuccari e l’ex velina di Striscia la notizia oggi c’è un buon rapporto ma in passato è stato complicato, per loro sono stati anni difficili, l’ha detto più volte.

La nuova fidanzata di Teo Mammuccari ha 28 anni meno di lui

Lo svela nell’intervista e confessa che non avrebbe voluto un’altra compagna così giovane. Si riferisce evidentemente all’esperienza vissuta con Thais, troppo distanti, età così diverse da non trovare un punto di equilibrio.

Magari questa volta sarà diverso, la sua nuova compagna ha 30 anni, lui quasi il doppio. Non rivela il suo nome ma svela cosa fa nella vita: “E’ un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno”. Quindi, una storia importante, dura già da un anno.

Teo però ci va con i piedi di piombo, confessa che prima di iniziare questa nuova storia d’amore stava corteggiando un’attrice famosa che ha la sua età ma aggiunge che è sposata e che non aveva intenzioni serie. Quindi, anche dell’attrice non fa il nome, poi ha incontrata lei.