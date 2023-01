Ida e Alessandro iniziano il 2023 oltreoceano: a Miami tra ristoranti di lusso e mare

Per Alessandro e Ida è tempo di relax: lasciano l'Italia e volano a Miami per godersi il sole della Florida

Quanto sono lontani i tempi in cui Ida Platano accusava Alessandro Vicinanza di scegliere per lei solo ristoranti troppo di lusso nei quali non si sentiva a suo agio mentre avrebbe voluto mangiare una pizza in una semplice trattoria. Una vita fa…Oggi Alessandro e Ida sono una coppia, sono innamorati e si godono la vita! Passate le vacanze di Natale e il Capodanno, giorni che i due hanno trascorso insieme anche se con un po’ di distanza, Ida e Alessandro si sono presi una piccola pausa dal lavoro e dalla vita di tutti i giorni e sono volati oltre oceano! Oggi la coppia nata a Uomini e Donne si gode il sole della Florida. Come testimoniano i tanti video postati sui social, Ida e Alessandro sono arrivati da poche ore a Miami, dove tra spiaggia e mare e pause relax, si stanno godendo questi giorni da innamorati. Una piccola fuga, una sorta di luna di miele per vivere in un modo diverso questa storia d’amore che, a dispetto di quanto aveva pronosticato Tina, va avanti a gonfie vele. La Cipollari, aveva immaginato che la coppia, una volta terminata l’esperienza nel programma e iniziata la conoscenza fuori, sarebbe durata molto poco. E invece Alessandro e Ida stanno ancora insieme e sono più felici che mai!

Ida Platano e Alessandro Vicinanza insieme a Miami

I due quindi sembrano aver trovato la serenità perduta da tempo. Ha fatto bene Alessandro a insistere nel suo corteggiamento, vedendo nella storia con Ida un futuro. Un futuro che adesso insieme stanno costruendo. Eccoli felici mentre scoprono la camera d’albergo al loro arrivo a Miami, poi la passeggiata a South Beach e infine la cena in un noto ristorante di lusso. Insomma tutto quello che si possa desiderare, la favola d’amore che la bella parrucchiera bresciana si aspettava di vivere dopo tanti tormenti.