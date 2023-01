Noemi Bocchi mostra le foto dall’attico con Totti e fa una dedica importante

Favoloso l'attico dove vivono Francesco Totti e Noemi Bocchi, dolcissima la dedica della compagna dell'ex calciatore

Questa mattina Noemi Bocchi si è svegliata con la voglia di mostrare il panorama che ammira dall’attico in cui vive con Francesco Totti e i suoi due figli. Mentre Totti continua a pubblicare la sua nuova passione sportiva, le foto mentre gioca a padel con i suoi colleghi, Noemi Bocchi si lascia andare anche a dediche preziose. La coppia è appena tornata dagli Emirati Arabi Uniti, lei segue sempre l’ex calciatore della Roma nei suoi viaggi, nelle sue passioni. A Capodanno hanno anche festeggiato tutti insieme, con tutta la famiglia allargata, scegliendo una crociera super lussuosa partita da Miami verso spiagge paradisiache. E’ stata più che altro Chanel Totti a pubblicare in quei giorni le immagini della vacanza in famiglia, adesso Noemi Bocchi si ferma un attimo e si affaccia dal terrazzo della meravigliosa casa in cui ha scelto di vivere con Francesco Totti e mostra cosa vedono i suoi occhi. Un panorama che farebbe invidia a chiunque adora vivere tra le case di Roma ma abbastanza in alto da non essere mai disturbata.

Dall’attico di Francesco Totti e Noemi Bocchi

E’ a modo suo che risponde alle critiche, agli attacchi di chi dice di conoscerla bene, ai pettegolezzi, anche all’invidia. La nuova compagna di Totti sorride sempre ai paparazzi, quando li incontra soprattutto se è con Francesco non abbassa mai la testa, non si arrabbia. Da tempo non dice più nulla e oggi sul suo profilo social mostra l’enorme piscina che è parte della struttura dove hanno preso l’attico, non si sa se acquistato o affittato. E’ la zona vicino casa sua, quella in cui ha vissuto da quando si era sposata e dove è diventata mamma. E’ dall’alto che ammira tutto ed è serena, lascia agli altri i pettegolezzi, le parole cattive.

Nessuna dedica a Francesco Totti, le parole importanti che sceglie Noemi Bocchi sono per sua figlia. Posta una foto con la sua bambina e sceglie un brano dolcissimo: “Ecco cosa sei per me, un punto perfetto attorno al quale il cielo ha costruito il suo mondo. Sei l’inizio di tutto e il confine ultimo di ogni mio sogno”. Sono i figli, anche per i lei sono i figli la cosa più importante al mondo, vengono prima di tutto e tutti. Anche Totti spesso pubblica dediche ai suoi tre figli.