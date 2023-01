Matilde Brandi parla del momento più buio e del suo nuovo compagno

Matilde Brandi l'abbiamo vista disperarsi nel suo momento più buio poi la dichiarazione d'amore al suo nuovo compagno

Matilde Brandi aveva già confermato che ha un nuovo compagno pubblicando la prima foto di coppia. Adesso parla di nuovo del suo momento più buio ma solo per un attimo, poi rivolge una dolce dichiarazione d’amore al suo fidanzato, a Francesco Tafanelli. Li abbiamo visti felici e innamorati a dicembre a Cortina d’Ampezzo e la 53enne ex vippona splendida showgirl oggi è più sicura che mai. Matilde Brandi si sbilancia, la sua dichiarazione d’amore per Francesco è lunga. Gli amici di Matilde Brandi sono pazzi della coppia e chi ancora non era a conoscenza di questa storia d’amore si congratula felice. Nella casa del GF Vip e soprattutto quando per Matilde il reality show finì lei ha raccontato molto del padre delle sue figlie, del loro amore che l’ha fatta soffrire, di lui che in breve tempo aveva già un’altra donna accanto mentre lei ancora credeva possibile salvare tutto. Oggi Matilde Brandi vede tutto in modo diverso, ed ecco cosa ha capito.

La dedica di Matilde Brandi al suo nuovo fidanzato

“E poi all’improvviso capisci che tutto quello che c’è stato prima di importante e’ stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no! Non è retorica! E’ così! Oggi ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare! Non so se c’entra il destino ma so che tutto era scritto tutto era da copione e nel momento più buio sei arrivato tu, così senza avvisare hai deciso e basta!” inizia così la sua lunga dichiarazione d’amore.

“Hai capito esattamente chi sono senza doverti dire nulla! Mi ami per quella che sono nel bene e nel male e non vuoi cambiare proprio nulla di me! Ho commesso tanti errori chi mi conosce lo sa ( le mie amiche più strette e sono tante sanno cosa voglio dire) ma tu meriti questa dichiarazione te la meriti tutta anzi io auguro a tutte le donne di incontrare un uomo speciale come te!”.

Matilde Brandi aggiunge altro, racconta di sua figlia: “È quello che spiego a mia figlia, a tutte le persone a cui voglio bene che non sa riconosce l’uomo giusto il compagno giusto, ho detto è semplice le dico: un giorno arriva una persona ti conosce, ti ama non va più via. Non c’è giorno in cui sarai da sola, non c’è giorno in cui sarai al secondo posto al terzo posto in quarta fila, nelle quinte del teatro le quinte, perché lui è quello inviato, l’amore si riconosce dalla continuità. Professor Tamburello”.