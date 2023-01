Elodie e Andrea Iannone su Chi e il momento del grande passo è arrivato

Elodie e Andrea Iannone fanno il grande passo, la coppia conferma l’amore che vola alto. E’ la rivista Chi a pubblicare le nuove foto di Elodie e Andrea Iannone, innamorati e felici, sempre mano nella mano. I paparazzi beccano anche un bacio della coppia ma è probabile che questa volta la cantante e l’ex pilota abbiano visto i paparazzi e si siano lasciati andare ad un bel bacio per poi essere lasciati in pace e proseguire la loro passeggiata. Nessuna credeva in questa coppia nata un po’ alla volta la scorsa estate, anche con la complicità di Diletta Leotta e altri amici. Tutto è iniziato in vacanza e tutti pensavano sarebbe finita con l’arrivo dell’autunno e invece fa un gran freddo e Iannone ed Elodie sono pronti per una scelta importante. Nessun matrimonio, al momento nessuno ne parla ma tra uno shopping e una passeggiata arriva la notizia della convivenza. Più volte entrambi hanno pubblicato storie che mostravano la loro presenza insieme nella villa di Iannone a Lugano, ovvio, ma la convivenza di cui parlano i bene informati è ben altro. Hanno voglia di vivere insieme, di stare sempre insieme ma scopriamo le foto del settimanale Chi.

Elodie e Andrea Iannone dolcissimi sulle foto di Chi

Sono spesso insieme e le foto del settimanale di gossip di Alfonso Signorini mostrano la coppia mano nella mano in giro per Milano, il pranzo in zona Porta Genova, lo shopping sempre insieme. Si tengono per la mano, sono complici e si divertono, poi un bacio e i fan esultano. Altro che crisi e storia d’amore destinata a finire in breve tempo.

Su Chi si legge: “La cantante e il pilota vivono la loro routine tra Milano e Lugano ed eccoli mentre sono nel capoluogo lombardo, pranzano in zona Porta Genova insieme con un amico, poi da soli vanno a fare shopping per arredare la nuova casa della cantante in città. Poi mentre camminano sono uniti dalla complicità e da gesti intimi: scherzano, ridono, si baciano incuranti delle persone che hanno intorno perché ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce”.

Addio per sempre Marracash, Elodie sarà davvero stanca di leggere sempre accanto al suo nome quello del suo ex ma è la cantante che in un passato non così lontano ha detto che non amerà mai nessuno quanto ha amato il rapper. Cambiato idea?