Umberto Tozzi ha sposato Monica per la quinta volta ma c’è un dubbio sulla torta

Umberto Tozzi e Monica Michielotto si sono sposati di nuovo ma c'è un dubbio sulla torta

Umberto Tozzi ha sposato di nuovo Monica Michielotto, che è sua moglie da 28 anni. La coppia ha festeggiato un anniversario di matrimonio importante, per questo Umberto Tozzi e sua moglie hanno voluto festeggiare rinnovando le promesse in chiesa. Dopo 28 anni dal primo sì l’emozione di scegliersi ancora ma avendo come testimoni figli e nipoti. In realtà per il cantante e la sua Monica è la quinta volta, il quinto sì perché si sono già sposati in municipio, in chiesa alle Mauritius e a Monte Carlo. Nonostante le varie esperienze però l’emozione è sempre la stessa e la sposa è sempre bellissima. A 70 anni Umberto Tozzi rinnova la sua promessa di matrimonio e sposa ancora una volta la donna che è stata fondamentale nella sua vita, come il cantautore ha dichiarato di recente raccontando della sua lotta contro il tumore, della malattia.

Umberto Tozzi nozze d’argento o no?

Tutto perfetto, la sposa meravigliosa nel suo abito argento con coroncina e torta da nozze d’argento, solo che Tozzi e la Michielotto sono sposati da 28 anni e non da 25. Forse hanno voluto festeggiare l’anniversario saltato a causa del covid, anche se la scelta appare un po’ strana.

La coppia si è sposata nel 1995 con un primo sì ma solo un anno dopo si sono sposati anche in chiesa. L’anno scorso Umberto Tozzi aveva confessato il desiderio di sposarla ancora la sua Monica ma anche che lei non ne aveva molta voglia e che lui per convincerla stava cercando una location che la potesse stimolare. Sembra che abbia funzionato.

Gli ultimi anni per Umberto non sono stati semplici, ha affrontato una brutta malattia, un tumore alla vescica, la chemioterapia e inoltre il covid che ha preso per ben tre volte. “Mia moglie Monica è stata fondamentale, non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata – ha commentato – Finché non accade a te il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto, i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro”.