Naty Paragoni rivela ai suoi di essere incinta ma la reazione del papà spiazza. C’è una spiegazione

Il papà di Natalia Paragoni e la sua reazione di fronte al test di gravidanza detto anche termometro: un po' freddino, l'influencer spiega il motivo

Poche ore fa sui social, Natalia Paragoni ha emozionato tutti i suoi follower mostrando il video del momento in cui ha detto alla sua famiglia di aspettare un figlio. Lei e Andrea Zelletta hanno scoperto di essere in dolce attesa poco prima di Natale ma hanno poi aspettato prima di dare il grande annuncio, almeno pubblicamente. Per questo stanno pian piano mostrando sui social i momenti in cui hanno detto alle persone a cui vogliono bene di aspettare il primo figlio! E il video che mostra il momento in cui la mamma, il papà e il fratello di Natalia hanno scoperto di essere in attesa, ha scatenato diverse reazioni sui social. Tante emozioni ma anche un po’ di perplessità per via della reazione del padre di Natalia, un po’ freddino. L’influencer ha quindi subito fatto delle precisazioni, spiegando che ovviamente suo padre era felicissimo, nonostante il pensiero che sia un po’ presto, visto che Naty ha 25 anni, lo ha fatto. Ma non ha voluto mostrare le sue emozioni perchè sapeva di essere ripreso, c’era il cellulare davanti, per cui si è trattenuto ma dopo, si è sciolto. “C’è stata la lacrimuccia” ha detto Natalia sui social raccontando di queste grandi emozioni che ormai da un paio di mesi lei e Andrea stanno vivendo.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: le emozioni da futuri genitori

Le parole di Natalia sui social: “La famiglia si allarga ! Ivan il terribile non è proprio così terribile

, anche se provava a trattenersi, ma qualche lacrima di emozione è scesa . Il mio grande e bellissimo papà diventa nonno (anche se per lui era un po’ presto ) E invece la mia mamma, che ridere ! non vedendo bene da lontano cosa c’era scritto nella lettera, si basava solo sul test di gravidanza (detto termometro)

Bhè lei non vedeva l’ora di diventare nonna . Per finire il mio GGG (mio fratello) che sarà un ottimo zio lo so per certo -Ecco qui uno dei video più belli della mia vita.” La Paragoni rispondendo ai commenti di chi faceva notare che forse suo padre non sembrava così entusiasta ha spiegato che lei è molto riservata proprio perchè riservati sono anche i suoi genitori. “Non vedrete mai da parte nostra reazioni esagerate o lacrime” ha detto la Paragoni che però ha assicurato che i suoi genitori sono felicissimi per questo lieto annuncio.

Nelle storie sui social, Natalia ha anche detto che ai genitori di Andrea, vista la grande emozione, lo hanno detto di getto durante una video chiamata e non hanno pensato a registrare, per cui non hanno il video di quel momento.