Natalia Paragoni incinta col ciclo, l’ha capito da altri sintomi ma non era pronta

Natalia Paragoni non ha capito subito di essere incinta perché aveva il ciclo e per altro

Natalia Paragoni è incinta, il figlio di Andrea Zelletta nascerà ad agosto e lei sui social si lascia andare alle confidenze. Alle follower conferma che era incinta ed aveva il ciclo, che non ha capito subito che aspettava un bambino. Una gravidanza che Natalia Paragoni non aveva programmato ma mentre racconta altro si intuisce che c’è qualcosa di strano. Chi ha scelto tra i due che era arrivato il momento di avere un figlio? La coppia è a Madonna di Campiglio ma solo Andrea Zelletta scia, lei è distesa sul letto, si riposa, poi raggiungerà il suo compagno per mangiare insieme, ha voglia di polenta. Alle follower curiose racconta tutto, dal progesterone al come ha capito che era incinta.



Natalia Paragoni ha scoperto di essere incinta notando alcuni sintomi

“Se lo abbiamo voluto? Beh, io ho smesso ad usare l’anello ad agosto. Se ne parlava, ma… ho dato libertà ad Andrea, diciamo. Volevo che fosse libero di decidere anche lui“, quindi ha deciso Andrea di concepire un bebè? Natalia ha capito della gravidanza perché aveva dei sintomi particolari, perché aveva un forte mal di stomaco e la parte bassa della pancia gonfia. La realtà è che continuava ad avere il ciclo, quindi non sospettava una gravidanza. Spiega che non era nemmeno un ciclo “leggero”.

Anche la ginecologa non riusciva a capire il perché della pancia gonfia, poi hanno pensato di fare un test ed è risultato positivo.

E’ davvero molto sincera Natalia Paragoni che svela di avere tanti pensieri in testa che le fanno pensare che non è pronta adesso a diventare mamma. “Se sono pronta a diventare mamma? Adesso no… ho tanti pensieri in testa, che non ho mai avuto prima d’ora. Quando non ero incinta lo ero di più, rispetto ad ora. Penso che sia normale”.

In realtà non si rende forse ancora conto del tutto ma qualcosa è già cambiato, è di certo più responsabile e attenta, vive per due. Ammette di fare tutto con più calma e attenzione e che ha già l’ansia, quella tipica di molte mamme.

Ha scoperto di essere incinta a sei settimane ma ha qualche dubbio proprio per il ciclo che aveva continuato ad avere.