Giulia Salemi in lacrime per Pierpaolo: la reazione del Pretelli, la risata di Soleil

Crisi nera tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: mentre lei piange, Soleil ride. La reazione non è piaciuta ai fan della coppia

Come un fulmine a ciel sereno, per i #prelemi almeno, ieri è arrivata la notizia: è crisi nera tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Questa giornata degli innamorati non farà splendere il sole nella vita della coppia. In lacrime la Salemi, rispondendo alla domanda di Alfonso Signorini che “molto delicatamente” le ha chiesto davanti a 2 milioni di spettatori di rendicontare della sua storia con Pierpaolo, ha spiegato che per loro è un momento complicato. Non un addio, non una crisi che potrebbe necessariamente portare alla fine della relazione, ma qualcosa di difficile da superare. Mentre tutto questo accadeva, anche il Pretelli era in diretta nel programma GF VIP Party, insieme a Soleil. I fan della coppia quindi hanno avuto modo di vedere la reazione in diretta del Pretelli e di assistere anche a quella di Soleil. Mentre Pierpaolo ha ascoltato in silenzio quello che Giulia stava raccontando, la Sorge invece ha avuto una reazione che non è piaciuta ai fan della coppia. Infatti Soleil si è messa a ridere per le parole di Giulia ( nella parte in cui ironicamente la Salemi spiegava che tra di loro non erano volati piatti). In ogni caso i fan dei #prelemi non hanno gradito l’atteggiamento di Soleil, per molti irrispettoso.

Le lacrime di Giulia Salemi al GF VIP 7: crisi nera con Pierpaolo

Con queste parole Giulia ha confermato che lei e Pierpaolo non stanno affrontando un momento sereno: “Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie trentenni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. ” E ancora: “Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy , ma spero che questo accada.” E in merito al giorno degli innamorati: ” Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino da separati. Anzi con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo”. Chissà magari ascoltando il brano di ComaCose, L’addio, anche Giulia e Pierpaolo scopriranno di voler andare di nuovo verso la stessa direzione e che l’addio non è una possibilità. Noi gli auguriamo il meglio che sia in coppia o da separati, solo loro possono saperlo.