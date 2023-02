Alena Seredova rivela la data del matrimonio ma non va tutto bene

Si avvicina la data del matrimonio di Alena Seredova ma qualcosa la turba

Alena Seredova sta per sposare Alessandro Nasi, sono una coppia bellissima, lei rivela la data del matrimonio rispondendo alle domande dei follower ma dice anche altro. Non è un periodo facile per Alena Seredova, ha anche dei momenti di profonda tristezza, c’è qualcosa che turba la sua serenità e la sua famiglia, lo accenna ai follower che le fanno sempre mille domande ma poi torna a sorridere. Alena Seredova ha confidato più volte che quando ha dei problemi non ne parla sui social, preferisce mostrare solo sorrisi, se c’è qualcosa che non va lei semplicemente non accende il telefonino, evita di apparire sui social. Tanto poi il giorno di sole arriva sempre. Sa di essere una donna molto fortunata, nonostante il doloroso passato, la separazione da Gigi Buffon, da tempi è felice con Alessandro Nasi, ammette che lei è anche più fortunata del suo compagno, che lei ogni tanto è un po’ pesantina, Alessandro è invece un compagno meraviglioso, un papà attento, e presto sarà suo marito.

Quando si sposano Alena Seredova e Alessandro Nasi?

L’estate scorsa l’annuncio del matrimonio, Nasi che le aveva chiesto a sorpresa di diventare sua moglie. Alena Seredova davvero non sospettava nulla, non immaginava che la vacanza in Grecia sarebbe diventato il momento più romantico della loro vita.

Si sposeranno a giugno, la modella ceca lo svela ma non dice la data esatta. “Ci sposiamo a giugno, perché prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di mio figlio… siamo un po’ impegnati”. Aveva pensato di sposarsi in Puglia ma non ha trovato la location che desiderava, così si è spostata altrove ma non dice dove. Restano ancora un po’ di segreti sul matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi ma tutto è già pronto da tempo, forse manca solo l’abito da sposa. Ha più volte confidato che ha un po’ di problemi con il suo peso, che a volte dimagrisce, altre prende qualche chilo e che per il suo vestito avrebbe atteso fino alla fine, per non avere brutte sorprese. In goni caso sarà una sposa meravigliosa.