E’ finita tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Lo spiffero indiscreto

Sarebbe finita la storia d'amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari: ecco che cosa sappiamo

Lo avevamo lasciati in uno dei loro viaggi paradisiaci alle Maldive ma a quanto pare, la coppia oggi non è più una coppia. Parliamo di Andrea Damante ed Elisa Visari che, a quanto pare, stando alle ultime voci di gossip, si sarebbero lasciati. Non è la prima volta che la rottura tra il dj e la bella attrice, viene data per certa. Sta di fatto che nell’ultimo periodo il Dama è stato paparazzato spesso da solo o meglio, in compagnia dei suoi migliori amici, come ad esempio Ignazio Moser…

Andrea Damante ed Elisa Visarsi si sono lasciati?

Cosa sappiamo dunque per il momento? Poche conferme, i due in realtà non hanno detto nulla in merito a una possibile separazione. Sono giorni che Andrea Damante ed Elisa Visari non postano una foto o un video in coppia e neanche per la festa degli innamorati sono arrivate le usuali dediche romantiche. Eppure chi segue questa coppia sa bene che non sono mai mancati viaggi romantici o dediche d’amore.. Non solo non hanno celebrato in pubblico, ma non lo hanno fatto nemmeno nel privato. Lei, dopo qualche giorno a Parigi senza il compagno, sarebbe passata da Milano giusto per un breve pit-stop domenica sera prima di partire per Latina, dove vive la sua famiglia. Elisa è sola anche in queste ore e non fa nessun cenno ad Andrea. Solo casualità? Del resto ormai, dopo quello che sta succedendo con Chiara Ferragni e Fedez, ci si può davvero aspettare di tutto…

Dopo le prime indiscrezioni trapelate in questi giorni, oggi Pipol gossip ha aggiunto altri dettagli sulla fine di questa relazione. La coppia non sarebbe più una coppia, sarebbe scoppiata: “I rumors si trasformano in certezza! La storia d’amore tra Elisa Visari e Andrea Damante è ufficialmente finita. I due non sono più vicini ormai da settimane, e la possibilità di recupero del loro rapporto sembra essere molto distante. ” Ci si aspetta quindi nelle prossime ore una possibile conferma o una smentita da parte della coppia.