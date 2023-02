Eros Ramazzotti parla della nuova compagna: una storia importante

C'è un altro amore, un'altra compagna nella vita di Eros Ramazzotti, svanisce il sogno di rivederlo con Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti parla della nuova compagna, lo fa nell’intervista rilasciata a Il Messaggero. Eros Ramazzotti sta vivendo un nuovo amore, una storia importante, forse la terza dopo Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Tutti i suoi fan si chiedono chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti. Il cantante da sempre così riservato questa volta si lascia andare, almeno un po’, forse anche per far svanire del tutto il sogno die fan che vorrebbero rivederlo con Michelle Hunziker. L’abbiamo visto di recente al festival di Sanremo 2023, ha duettato con Ultimo, ha avuto qualche difficoltà sul palco perché il gobbo era assente ma dietro le quinte ha mantenuto la calma come solo i veri artisti sanno fare. A Il Messaggero Eros Ramazzotti ha raccontato parte della sua vita facendo un po’ un bilancio dei suoi quasi 60 anni. E’ un’età importante, sta per diventare nonno, ha due matrimoni falliti alle spalle, sofferenze non da poco, ma è sempre pronto a continuare ad amare, a crederci ancora, lo sta facendo.

Chi è la nuova compagna di Eros Ramazzotti?

Il gossip più volte ha mostrato Eros accanto a quelle che sembravano nuove fidanzate, lui sempre pronto a smentire la notizia, infastidito. Ha sempre detto che la sua necessità era quella di proteggere prima di tutto i suoi figli, sia Aurora che i più piccoli, nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. Questa volta è lui a svelare che nella sua vita c’è un nuovo amore.

Di recente ha anche confermato che è stata Michelle Hunziker la donna più importante della sua vita, che è lei l’amore più grande. Oggi lascia intendere che non c’è spazio per il loro amore, che la loro storia fa parte del passato. Li rivedremo presto insieme, nei prossimi giorni partirà Michelle Hunziker Mission Impossible, la seconda edizione; anche questa volta Eros ci sarà.

Nessun ritorno di fiamma tra Eros e Michelle e lui svela di avere trovato un nuovo amore, che per il momento preferisce non parlarne, desidera che tutto al momento resti nella sua sfera privata. Ha però aggiunto che si tratta di una storia importante, l’ha fatto capire. Dopo due matrimoni falliti chissà magari questa volta durerà davvero per sempre.