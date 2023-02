Michelle Hunziker da Eros a Tomaso: tutta la verità

A Verissimo Michelle Hunziker ha parlato di Eros Ramazzotti ma anche di Tomaso Trussardi: ecco come stanno le cose

Nella puntata di Verissimo in onda domenica pomeriggio, Michelle Hunziker è stata una delle ospiti di Silvia Toffanin. Sta infatti per partire Michelle Impossible su Canale 5 ma la conduttrice non ha parlato solo del nuovo show in prima serata. Nello studio di Silvia Toffanin ha anche raccontato qualcosa della sua vita privata, parlando di due degli uomini più importanti della sua vita, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi.

Dopo molti anni finalmente adesso Eros e Michelle hanno trovato il giusto equilibrio e la conduttrice a Silvia Toffanin ha raccontato: “Guai a chi mi tocca Eros, siamo legatissimi e ci vogliamo un bene dell’anima, siamo maturati tutti. C’è la volontà di viversi come famiglia genitoriale, siamo molto amici. Per entrambi è importante la felicità degli altri. L’amicizia è come se fosse uno step ulteriore all’amore che puoi provare per una persona. Non sei più una coppia di fatto in casa, è un bene che va al di là”. E c’è ancora chi spera che i due possano tornare insieme ma in realtà Eros adesso ha una compagna alla quale è legatissimo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: a che punto siamo?

Nell’intervista si è parlato anche del rapporto che Michelle ha oggi con Tomaso Trussardi. Dopo 10 anni di matrimonio, anche questa storia è finita ma adesso la Hunziker spera di avere lo stesso rapporto che ha con Eros, anche con Trussardi. Si è molto parlato di un possibile ritorno di fiamma, smentito però dalla conduttrice.

“La separazione – ha detto la Hunziker nella puntata di Verissimo del 19 febbraio – a livello psicologico dopo il dolore del lutto è una delle cose che stressa di più la psiche umana. Quando il progetto fallisce è un dolore per tutti, ed è importante capire che il tempo guarisce tutto. L’amore per se stessi è fonte di amore per tutti. Non possono esistere solo i bisogni degli altri, io mi sentivo negligente e sbagliata se non pensavo sempre agli altri. Poi ho capito che è sbagliato non dedicare del tempo a sé. Con Tomaso ho raggiunto un equilibrio? Siamo bravi, l’obbiettivo finale è quello che ho raggiunto con Eros. So che ci vuole tempo, ma siamo bravi”. E infatti negli ultimi mesi Michelle e Tomaso hanno passato molto tempo insieme con Sole e Celeste. Forse anche per questo in tanti hanno creduto che ci potessero essere le basi per un riavvicinamento.