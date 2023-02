Eddy Martens emoziona Antonella Clerici con il video per il compleanno della figlia

E' dolcissimo il video pubblicato da Eddy Martens, l'ex compagno di Antonella Clerici e papà di Maelle

E’ dolcissimo il video che Eddy Martens, l’ex compagno di Antonella Clerici ha pubblicato per il compleanno della figlia sul suo profilo Instagram. Maelle oggi compie 14 anni, un compleanno importante, sta crescendo, è già una ragazza ma per Antonella Clerici sarà sempre la sua bambina. La conduttrice da due giorni pubblica sui social l’emozione nell’attesa di questo giorno: ha mostrato Maelle mentre preparava la torta panna e Nutella per il suo compleanno, a lei ha dedicato parole piene d’amore e di orgoglio, al pubblico di E’ sempre mezzogiorno ha regalato una foto di sua figlia spiegando che in genere tende a proteggerla e mostrarla poco ma sa l’amore che i telespettatori hanno nei confronti di Maelle da sempre, da quando era nel suo pancione. Oggi è un giorno bellissimo per Antonella Clerici, poi arriva il video del papà di Maelle e l’emozione diventa ancora più grande.

Gli auguri di Eddy Martens a sua figlia Maelle

Il papà di Maelle non vive in Italia, dopo la fine della storia d’amore con Antonella Clerici è tornato in Belgio ma è sempre presente per sua figlia. Non è certo come vedersi tutti i giorni e vivere la quotidianità ma l’amore non si è mai spezzato e crescendo Maelle e il suo papà hanno creato un legame speciale. Antonella Clerici non può che essere felice di tutto questo e possiamo immaginare la sua emozione quando ha visto il video di Eddy per il compleanno della figlia. Antonela Clerici ha commentato con una lacrima per la nostalgia di Maelle da piccola, delle bellissime immagini che il suo ex compagno ha scelto per il video; e con un cuore.

Il papà di Maelle ha scelto un brano dell’ultimo festival di Sanremo, ha scelto la canzone di Mr Rain, Supereroi, per accompagnare quei ricordi, i 14 anni, e per dirle che lui ci sarà sempre. Le foto di Maelle da piccolissima, le immagini con Antonella e con la loro bambina, gli scatti di papà e figlia, quelli con l’amatissimo cane Oliver, poi Maelle oggi, una piccola donna. Poi l’ultima foto, la stessa scelta dalla Clerici per fare gli auguri di buon compleanno alla persona più importante della sua vita, della loro vita.