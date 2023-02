Antonella Clerici: gli auguri a sua figlia Maelle, oggi è il suo compleanno

Oggi è gran festa per Antonella Clerici, è il compleanno di sua figlia Maelle che ovviamente ha preparato una torta golosa

Oggi è il compleanno di Maelle, la figlia di Antonella Clerici, la bellissima bambina che ricordiamo tutti sulle scale del teatro Ariston nell’anno in cui fu la sua mamma a presentare Sanremo. Oggi Maelle Martens compie 14 anni, è una piccola donna ma per Antonella Clerici resta la sua bambina. La conduttrice lo scrive negli auguri che posta sui social, gli auguri ad una splendida ragazza. Antonella aggiunge tutto il suo orgoglio per sua figlia, soprattutto per la generosità di cui è capace. E’ già da prima della nascita che il pubblico che da sempre segue al Clerici conosce Maelle. La pausa forzata della conduttrice dal suo programma del cuore, La prova del cuoco, poi quel 21 febbraio di 14 anni fa, le foto pubblicate e quelle rubate dai paparazzi. La vita a Roma e la scelta di seguire il cuore, di cambiare vita per regalarne una ancora più bella anche a Maelle. Da figlia unica a sorella minore, così ad Arquata Scrivia è nata una bellissima famiglia allargata.

Gli auguri di Antonella Clerici a Maelle

“Amore mio grande…. oggi compi 14 anni. Ormai sei una splendida ragazza… non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosita’ del tuo grande cuore. Auguri bambina mia… per la mamma lo sarai sempre” sono le dolci parole di Antonella Clerici per sua figlia Maelle.

Ieri Antonella ha mostrato la torta di compleanno che sua figlia stava preparando. Maelle adora cucinare, soprattutto le piace preparare dolci per tutti. Per ogni evento da festeggiare c’è sempre la torta di Maelle. Anno dopo anno diventa sempre più brava ma soprattutto generosa e affettuosa nel preparare le torte per le persone che ama. Per lei panna e Nutella, da vera golosa.

Tantissimi i follower che continuano a fare gli auguri a Maelle, tantisismi anche i personaggi famosi, i colleghi della sua mamma. Dolcissimo il commento di Monica Leofreddi: “Auguri alla tua Maelle! E’ bellissima. Quanto li abbiamo desiderati…” la Leofreddi ha dovuto attendere un po’ di tempo come la Clerici per realizzare il desiderio di diventare madre. Anche suo figlio Riccardo sta per compiere 14 anni. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha più volte confidato che pensa sia stata sua madre dal cielo a farle il regalo più bello della sua vita, a volere che diventasse mamma. Auguri Maelle!