Antonella Clerici fa una dedica a Maelle: “Noi tre stesso colore”

Bellissime Antonella Clerici e sua figlia Maelle in tuta nella loro casa nel bosco. Stesso abbigliamento sportivo, stesso colore che sta bene ad entrambe anche se Antonella è biondissima e Maelle è una bellissima adolescente dai lunghi capelli scuri. E’ la foto che la conduttrice ha appena pubblicato tra le storie di Instagram, uno scatto che parla dell’amore più grande, quello tra una madre e una figlia. Ma nella foto sono in tre, c’è anche l’adorato cane Simba, il dolcissimo labrador che Maelle ha voluto, forse perché le manca Oliver, di certo perché chissà quante volte avrà sentito la sua mamma parlare del suo labrador che da qualche anno non c’è più. Tutti e tre con lo stesso colore ed è una foto così tenera che è impossibile non commentare.

Antonella Clerici dedica a sua figlia Maelle una canzone di Eros Ramazzotti

“Noi 3 stesso colore” scrive la Clerici commentando la foto condivisa tra le stories. Aggiunge un cuore rosso ma anche un brano, una canzone di Eros. “Più bella cosa non c’è” ed è una dedica così tenera fatta da una mamma che ha così tanto desiderato avere una figlia e che oggi è così orgogliosa della sua bambina che è già una adolescente.

“Unica come sei, grazie di esistere” è uno dei versi del brano. Maelle somiglia tanto al suo papà, Eddy Martens. Con il suo ex compagno Antonella Clerici è riuscita un po’ alla volta a costruire un rapporto equilibrato per fare in modo che sua figlia fosse serena, che non perdesse le sue origini. Ne ha parlato con molta discrezione in poche interviste mentre in diretta in tv preferisce parlare delle passioni di sua figlia, di quanto ami cucinare e di quanto sia felice di vivere a contatto con la natura. La nuova vita ha regalato molto ad entrambe e oggi quel colore è semplicemente un dettaglio in più che le unisce.