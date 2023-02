Le lacrime di Valentina Ferragni per l’ex fidanzato, Luca Vezil risponde alla dedica

La prima dedica di Valentina Ferragni all'ex fidanzato e Luca Vezil risponde

Dopo tanto silenzio dalla fine della loro storia d’amore Valentina Ferragni e Luca Vezil si scambiano dediche e risposte sui social. Luca l’aveva già fatto per il compleanno della sua ex fidanzata, dolcissimo, sembrava fosse ancora innamorato, magari lo era davvero. Adesso è Valentina Ferragni a piangere per lui ma sono lacrime di gioia, quelle nel vedere che i sogni di Luca Vezil si stanno realizzando. Forse il lavoro li ha separati, forse le ambizioni, ne parla la Ferragni ma il suo ex le risponde facendo capire altro. Non torneranno insieme o forse sì ma ciò che conta è che sono capaci entrambi di dirsi solo cose belle, di parlare solo di stima e di affetto. Luca Vezil debutta come conduttore di Are You The One Italia e per l’occasione l’influencer gli ha dedicato le sue emozioni, una storia su Instagram. “Non ho mai voluto altro che vederti felice” è con questa frase che Valentina Ferragni dice tutto a Luca rivelando cosa c’è dietro la scelta di un nuovo lavoro, la realizzazione di un sogno.

La dedica di Valentina Ferragni e Luca Vezil

“Quando hai ricevuto la chiamata eravamo insieme, pronti per partire per un viaggio per ritrovarci. Abbiamo rinviato quel viaggio, perché era giusto che tu cogliessi questa opportunità al volo, senza pensare ad altro” scrive la sorella di Chiara Ferragni taggando il suo ex.

“Abbiamo ripetuto queste righe insieme per un sacco di tempo, e quando ad agosto mi hai mandato il video di questo momento, ho pianto di felicità per te, perché non ho mai voluto altro che vederti felice” continua Valentina mostrando parte del video in cui Luca inizia la sua prima esperienza importante, la conduzione della prima edizione del programma. Si tratta di un esperimento d’amore in cui dieci ragazzi e dieci ragazze single sono alla ricerca della persona giusta.

“Tante cose da quell’agosto sono cambiate, ma non cambierà mai la mia stima nei tuoi confronti. Sono così felice che tu stia realizzando ogni tuo sogno. Vai a prenderli tutti”.

Anche Luca Vezil ha risposto: “Forse quella chiamata ha cambiato molte cose, forse quella chiamata non ha cambiato niente. Di certo non ha cambiato quello che abbiamo sempre pensato l’uno dell’altra. Da sempre siamo stati una squadra fortissima e il supporto che ci siamo sempre dati non poteva cambiare nemmeno ora che non giochiamo più insieme. Quello che sentiamo di dirci ce lo siamo scritti e lo terremo per noi. Io, te e Pablo. Tu continua a spaccare tutto, hai un mondo che ti aspetta e ti spetta te lo dissi in tempi non sospetti e non amo perdere le scommesse e lo sai”.