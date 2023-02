Flavio Briatore in barca con una ragazza misteriosa, dicono somigli alla Gregoraci

La ragazza misteriosa che è in barca con Flavio Briatore somiglia davvero ad Elisabetta Gregoraci?

E’ già finita la storia tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso o davvero non è mai esistita, iniziata? Sono le foto di Briatore in barca con una giovane e sexy ragazza che fanno dubitare che la conduttrice non sia più nel cuore dell’imprenditore. Il manager si è concesso una favolosa minicrociera con un gruppo di amici, la rivista Chi pubblica le foto. Si nota Briatore per niente in gran forma ma anche una ragazza misteriosa. Chi è l’affascinante mora che sembra non staccarsi dall’ex marito di Elisabetta Gregoraci? La showgirl e conduttrice è sempre più innamorata e felice accanto a Giulio Fratini, anche loro due non si nascondono più, la cronaca rosa li mostra nelle loro fughe d’amore tra Parigi e Turchia ma anche Elisabetta Gregoraci e Fratini sono sempre più pronti a dedicarsi parole d’amore. Flavio Briatore sembra invece avere festeggiato il San Valentino da solo o forse no. Dopo avere organizzato la festa di compleanno della madre di suo figlio, a Monte Carlo, ha organizzato la sua vacanza ai Caraibi, in barca.

Flavio Briatore ai Caraibi con una ragazza misteriosa?

La ragazza misteriosa non è Barbara D’Urso, forse è davvero solo un’amica ma il settimanale di gossip di Alfonso Signorini ci crede poco, ipotizza altro. Con il manager ci sono gli amici, un bel gruppo, lui di dedica alla tintarella e non perde mai di vista i suoi ospiti. Sullo yacht non manca niente, il panorama è ovviamente spettacolare, in più c’è lei in bikini, molti dicono somigli molto alla Gregoraci, altri che ha già fatto perdere la testa all’imprenditore.

Come sempre tante chiacchiere ma di concreto per lui forse non c’è niente, davvero difficile per Flavio Briatore pensare ad un’altra donna da avere sempre accanto e che possa sostituire la sua ex moglie. Chissà se un giorno vedremo la loro famiglia allargata. Qualche passo verso questa direzione l’ex coppia l’ha già fatta, ricorderete che in passato sembrava che Elisabetta Gregoraci non potesse vivere un altro amore alla luce del sole, oggi invece a 43 anni è innamoratissima del nuovo compagno e non lo nasconde. Chissà se la misteriosa ragazza piace ad Ely, chissà se le sarebbe piaciuto vedere il padre di suo figlio Nathan Falco con Barbara D’Urso.