Totti commenta il dramma di Noemi Bocchi: “Io ti sarò vicino”

Francesco Totti commenta il post in cui Noemi Bocchi svela la sua malattia

Noemi Bocchi soffre di diastasi addominale, la compagna di Francesco Totti ha appena raccontato tutto con un lungo post sul suo profilo Instagram. Totti non le ha fatto mancare il suo immediato sostegno. Non deve essere stato semplice per Noemi Bocchi raccontare ciò di cui soffre, parlare di 8 anni di problemi di salute e dare modo magari a chi non aspetta altro di dire cattiverie, offendere, non comprendere. Perché è questo che negli anni dopo il secondo parto ha lasciato Noemi Bocchi in silenzio, il non essere compresa dalle persone a cui raccontava dei suoi problemi di salute. Di Diastasi Addominale si inizia a sentire parlare sempre più spesso, finalmente i problemi di salute, il malessere che riguarda tante donne ha non solo un nome ma c’è la possibilità di confronto e di essere comprese.

Le parole di Francesco Totti per Noemi Bocchi

La diastasi addominale è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale. E’ un problema che si può riscontrare dopo il parto cesareo, è dovuto allo stiramento del muscolo retto addominale, operato, dall’interno, dall’utero in continuo accrescimento. E’ quanto si legge sui siti che informano su questo che è un problema davvero invalidante

Nella maggior parte dei casi, la diastasi addominale si risolve spontaneamente, senza alcun trattamento. Tuttavia, in alcuni casi può risultare indispensabile l’intervento del chirurgo. Ed è di questo intervento che Noemi Bocchi parla nel suo post, che non è semplicemente estetico, non riguarda semplicemente una pancia gonfia ma ben altro.

La compagna di Francesco Totti non è la prima donna che ne parla sui social, di recente anche Irene Capuano ha portato a conoscenza di tutti le sue sofferenze, 4 anni di dolore, di problemi di salute e anche estetici. Problemi molteplici che si possono risolvere con un’operazione ma non è così semplice avere il coraggio, prendere coscienza del problema, avere qualcuno accanto capace di sostenere chi soffre. Il commento di Totti a Noemi arriva tra i tanti messaggi più o meno carini per la sua compagna: “Ed io ti sarò vicino”.