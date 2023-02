Chiara Ferragni dedica una foto a Fedez ed è di nuovo amore

La foto che Chiara Ferragni dedica a Fedez cancella la crisi? Hanno fatto pace o è come dice qualcuno?

Come in un copione perfetto ecco la foto che annulla la separazione e la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. La coppia non ha più problemi o forse non ne ha mai avuti. In ogni caso adesso sono felici insieme, mano nella mano. Dopo giorni e giorni di tormentata attesa da parte dei follower, dopo l’assenza di Fedez sul profilo social di Chiara Ferragni, dopo il buio totale del rapper anche sul suo profilo social e poi le ultime dopo l’attacco a Mario Giordano, i problemi di balbuzie e le uova di Pasqua, ecco la storia che emoziona chi era preoccupato. Ma c’è anche chi non ha mai creduto che Chiara Ferragni e Fedez fossero una coppia in pericolo e ha sempre pensato che dopo Sanremo 2023 e il bacio a Rosa Chemical fosse arrivata una buona scusa per creare altro gossip a favore della docuserie.

La foto di Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano

“Stanno giocando coi sentimenti dei follower. L’unica cosa buona che fanno ‘sti due, approfittarsi degli idioti che li idolatrano. Siete la rovina del mondo occidentale” non è l’unico follower a pensarlo ma intanto tutti cercano notizie sui Ferragnez.

La foto mano nella mano, anzi di Chiara Ferragni che tiene la mano di Fedez, è semplice ma ovviamente significativa. E’ la foto che sembra mettere fine a tutte le voci sulla presunta crisi ma è anche la foto che arriva dopo l’aperitivo al Casa Cipriani di Milano, lo scoop di Alberto Dandolo, dove la Ferragni appare rilassata e sorridente e anche Fedez ha un’espressione gioviale, quella che sembrava mancargli negli ultimi tempi.

Hanno litigato, non hanno litigato, hanno fatto pace o non sono mai andati in crisi, c’è da scommettere che lo scopriremo nella seconda stagione. Quindi, crisi o trovata pubblicitaria? Magari tutte e due ma con un aiutino. Una bella crisi programmata ad arte ma loro ovviamente non lo diranno mai. C’è chi però pensa che la balbuzie di Fedez abbia potuto convincere Chiara Ferragni a fare un passo indietro e dedicargli una foto e di nuovo tutto il suo amore, tutto il suo sostegno.

Lo stop improvviso della quotidianità della Ferragni e Fedez ha tenuto banco e lo farà ancora, magari fosse così per le vere crisi. Su Twitter intanto si legge di tutto: “Non voglio essere cattivo (anche se a pensar male non si sbaglia quasi mai) ma NON È CHE LO STATO DI SALUTE Di Fedez non è stato altro che uno stratagemma in favore di questo epilogo della telenovela dei Ferragnez?”. Ma quante storie assurde inventa la gente!