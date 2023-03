Eros Ramazzotti: chi è la fidanzata che ha appena presentato?

La fidanzata di Eros Ramazzotti non è più segreta ed è anche famosa

Eros Ramazzotti ha finalmente deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova fidanzata. Lei non è più segreta, anche se la foto con cui Eros ha svelato che è di nuovo innamorato e ha una nuova compagna è senza nome, senza le vere presentazioni. Un bacio in una foto dolcissima è il regalo di compleanno di Eros Ramazzotti per la sua fidanzata. “Auguri amore mio” scrive il cantante aggiungendo un cuore e una torta. E’ il compleanno della fidanzata di Eros ma lei chi è? Non è per niente sconosciuta, sembra che si tratti infatti di Giulia Accardi, ex Miss Italia curvy, modella. Già tempo fa erano stati pizzicati insieme e in atteggiamenti che lasciavano immaginare che tra loro ci fosse del tenero ma adesso sembra che sia proprio lei la donna che ha fatto di nuovo innamorare Eros Ramazzotti. Questo è quanto racconta il gossip ma che sia proprio Giulia Accardi, la bella 30enne modella la fidanzata di Eros è tutto ancora da confermare. C’è un solo dubbio che in molti ha notato.

E’ Giulia Accardi la fidanzata di Eros Ramazzotti?

Sembra sia davvero lei ma la foto è scattata di profilo e anche il bacio non aiuta a capire se è davvero lei la nuova compagna del cantante romano. Anche lei modella come Marica Pellegrinelli, anche lei mora, capelli lunghi, bellissima. Qualcuno l’aveva anche scambiata per l’ex moglie, ma sono in realtà molto diverse. Il dettaglio che potrebbe far pensare che non si tratta di Giulia è l’assenza di un tatuaggio, una croce tatuata sotto l’orecchio destro. Magari nella foto postata da Eros è l’effetto selfie a mostrare l’altro lato e lei è davvero Giulia Accardi.

Prima o poi saranno i diretti interessati a svelare se il gossip ha detto la verità. Di certo c’è che Eros Ramazzotti è innamorato, di nuovo. Ecco perché non c’erano speranze per i fan dell’ex coppia Eros – Michelle Hunziker. La nuova compagna avrà un duro paragone con cui scontrarsi, quello di Michelle, da sempre la donna più importante nella vita di Eros.

Ramazzotti l’aveva già confermato nelle ultime interviste che era di nuovo innamorato ma desso quel bacio dietro le quinte del palco a Praga dice tutto, molto più delle parole.