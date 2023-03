Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sulla neve ma l’attore si fa male al ginocchio

Le foto di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sulla neve. Una vacanza rovinata da un incidente

E’ ancora una volta il settimanale Chi a pubblicare le foto di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sulla neve. Una vacanza bellissima ma rovinata da un incidente, un infortunio per l’attore. Zingaretti e la Ranieri chiacchierano, passeggiano tra la neve, scoppiano in bellissime risate, sono foto meravigliose. Le loro giornate in montagna a Cortina si dividono tra colazioni, lezioni di sci delle figlie e romantiche passeggiate. Poi all’improvviso l’hanno visto zoppicare, hanno visto Luca Zingaretti zoppicare in modo vistoso e addio vacanza sulla neve perfetta. Una settimana bianca rovinata ma non troppo perché la coppia ha poi proseguito il relax ma con ancora più calma. La rivista Chi riporta che si vocifera che Luca Zingaretti abbia il menisco dolorante; quindi niente di così grave, ma cosa è successo?

Luca Zingaretti infortunio sulla neve

E’ accaduto durante la vacanza a Cortina. Per la prima volta per la famiglia una vera vacanza sulla neve, una settimana bianca di puro relax. L’attore si è goduto tutto al massimo, approfittando delle lezioni di sci di sua figlia Emma, che ha 11 anni, anche lui si è divertito tanto, poi però ha pagato il conto.

Su Chi c’è un vero servizio fotografico, c’è la famiglia Zingaretti in vacanza. Bellissimi, felici come sempre, una coppia speciale ma che non ama per niente i paparazzi; soprattutto lui non vuole che vengano riprese le sue figlie, e ha ragione.

In base a ciò che racconta il settimanale di gossip di Alfonso Signorini sembra ci sia stato un piccolo incidente, un infortunio sulla neve, ma ovviamente il diretto interessato non dice nulla. Però l’hanno visto dolorante, l’hanno visto zoppicare. “Si vocifera che abbia un menisco dolorante, in paese è stato visto zoppicare”, questo però non ha interrotto e non ha rovinato più di tanto la loro settimana bianca.

Abbiamo visto Luisa Ranieri meravigliosa al festival di Sanremo 2023 mentre lui è rimasto nel camerino tutto il tempo, dietro le quinte ad attenderla.

Zingaretti sta per debuttare come regista, sta lavorando a un film ispirato al libro di Daniele Mencarelli, La casa degli sguardi.