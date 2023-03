Roberto Cavalli papà a 82 anni, è nato il sesto figlio

Roberto Cavalli è diventato padre a 82 anni, per la sesta volta. Ecco il nome del figlio

Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta. Lo stilista ha 82 anni, la sua compagna ne ha 38, stanno insieme da 10 anni. Notizie su notizie per il gossip ed è Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, a confermare tutto. E’ stato proprio Roberto Cavalli ad informarlo della nascita del suo sesto figlio. Un figlio a 82 anni, ci sarebbe da parlarne a lungo ma ognuno fa le proprie scelte. “Sì, sono diventato papà di nuovo, di un maschio” è quanto ha detto Cavalli ad Alessi, ovviamente felice per il lieto evento. Roberto Cavalli e la sua giovane compagna, Sandra Bergman, li abbiamo visti tante volte insieme, sempre mondani ma allo stesso tempo molto riservati, non amano che il gossip entri nelle loro vite ma questa notizia meritava di essere riportata.

Come si chiama il sesto figlio di Roberto Cavalli?

E’ sempre lo stilista ad avere rivelato che il figlio si chiama Giorgio. Ma chi è Sandra Bergman? Lasciamo da parte tutti i commenti che si possono leggere sui social e ricordiamo che lei nel 2006 è stata citata come la donna più bella di Svezia. Nel 2008 l’abbiamo vista su Playboy, meravigliosa, poi accanto a Roberto Cavalli, sempre vicinissimi. E’ davvero difficile credere in un amore così forte quando c’è così tanta differenza d’età ma è così, loro dimostrano di amarsi da 10 anni.

“L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni” racconta Alessi. “Roberto è un mio amico da trent’anni, la notizia ovviamente mi ha colpito, ma sono con lui e Sandra, soprattutto sono con Giorgio”.

Roberto Cavalli ha avuto due figli dalla prima moglie, Silvana: Cristiana e Tommaso. Poi altri tre nati dal legame con Eva Maria Duringer: Daniele, Rachele e Robert. Chissà come hanno preso il nuovo arrivo in famiglia i 5 fratelli Cavalli. Sembra davvero bene perché la loro è una bellissima famiglia allargata e inoltre anche il rapporto tra Roberto Cavalli e la sua seconda compagna è sempre rimasto solido e importante, sia nel lavoro che nella vita provata. Deve essere davvero bravissima e innamorata la giovane Sandra Bergman per tenere insieme tutta la famiglia.