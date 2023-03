La figlia di Francesco Facchinetti con febbre alta da settimane, la paura di mamma Wilma

Da più di venti giorni la figlia di Francesco Facchinetti ha la febbre molto alta. E' in ospedale con la mamma ma non riescono a capire il problema

Sono giorni di apprensione questi per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol perché la figlia, la piccola Liv, ha la febbre molto alta da settimane. Non è la solita influenza, non è covid, in ospedale hanno escluso tanti possibili problemi di salute ma intanto la bambina continua a stare male. E’ mamma Wilma a pubblicare sui social tutti gli aggiornamenti mentre Francesco Facchinetti non dice nulla ma anche la sua preoccupazione è alta. Ieri la piccola Facchinetti doveva festeggiare il suo compleanno, 7 anni, invece è tornata la febbre ed è rimasta in clinica per fare altri esami, per capire perché continua a stare male. L’influencer e fashion blogger continua ad aggiornare i follower sulle condizioni di salute della figlia, spera anche che qualcuno possa aiutarla a capire ma per il momento continuano a fare esami. I medici non vogliono escludere niente ed è giusto così, meglio esagerare con analisi, esami e controlli. La paura però inizia a diventare alta insieme alla stanchezza e al dispiacere di vedere la piccola Liv Facchinetti così debole.

La paura di Wilma Facchinetti per sua figlia Liv

Ieri 8 marzo era il suo compleanno ma la febbre molto alta ha rovinato tutto, nessuna festa per Lavinia. La febbre a 40 dal 18 febbraio, spiega Wilma, sono davvero tanti giorni. Una remissione di 4 giorni la settimana scorsa, sembrava che fosse tutto passato e invece la febbre è tornata.

Dopo 4 giorni senza febbre di nuovo la temperatura alta, di nuovo quasi 40 di febbre. Liv è ammalata ormai da quasi tre settimane. Scartate le varie influenze del periodo, scartato il covid, scartati altri virus e altre preoccupazioni, non c’è ancora una diagnosi. Sono in clinica adesso, madre e figlia, sembra che un ulteriore esame abbia evidenziato una leggera bronchite, forse è questo che causa la febbre alla bambina.

“Amore auguri! Sei nata nel giorno della festa delle Donne non a caso…avevi delle manine piccolissime.

Hai la forza, la dolcezza, la spensieratezza e la determinazione, la fantasia e l’intraprendenza che faranno di te una grande Donna. Il papà ti ama alla follia e vive per te…per sempre. Auguri Liv” sono gli auguri di Francesco Facchinetti alla sua bambina.