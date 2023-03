Totti e Noemi Bocchi comprano i regali per Isabel

E' Noemi Bocchi a pubblicare la storia con Francesco Totti e sembra ci sia anche una frecciatina per Ilary Blasi

Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, ha evitato di pubblicare gli auguri di compleanno per la piccola Isabel ma su Instagram ha pubblicato altro. Solo un like per gli auguri a Isabel Totti, anche se di certo è legatissima alla bambina ma evita, per non creare polemiche e problemi. In compenso Noemi Bocchi mostra il momento in cui le e Totti comprano i regali per Isabel. La coppia è in un grande negozio di giocattoli, lei riprende tutto, c’è l’imbarazzo della scelta ma Totti sembra deciso, sa quali sono i giocattoli che di certo piaceranno alla sua bambina. La sua compagna lo chiama, lui si gira ed ecco la sorpresa. Francesco Totti indossa la maschera di Hulk. E’ una frecciatina a Ilary Blasi? Entrambi ridono di gusto, si divertono con poco ma il gossip pensa subito che ci sia dietro qualche messaggio verso l’ex moglie dell’ex calciatore.

La festa di compleanno di Isabel Totti sarà con tutta la famiglia allargata?

La maschera indossata da Totti diventa una storia che fa spettegolare ma oggi è il compleanno della sua Isabel e dopo aver scelto i regali giusti per lei c’è di certo una festa di compleanno.

Ai figli di genitori separati che non vanno molto d’accordo capita spesso di festeggiare due volte il compleanno, con due feste. Chissà se anche per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sarà così. E’ molto probabile perché sembra che i due ex non riescano nemmeno a parlarsi. Dicono che sia soprattutto la conduttrice a non volere trovare un punto di equilibrio con l’ex marito. Dicono che l’ex capitano della Roma fosse già pronto a sposare la sua nuova compagna ma che ovviamente il mancato accordo abbia fatto saltare tutto e che adesso tutto sarà deciso in tribunale con uno scontro che forse potrebbe anche essere lungo, di certo per niente semplice e piacevole.

Quindi, la maschera di Hulk indossata da Francesco Totti nel negozio di giocattoli a molti sembra la risposta alla sua ex moglie per l’accordo non raggiunto, perché lei non ha alcuna intenzione di cedere e di andargli incontro. Davvero difficile che oggi possano festeggiare tutti insieme il compleanno di Isabel.