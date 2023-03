Ilary Blasi svela l’amore per Bastian nel giorno del suo compleanno, foto e dedica

E' il compleanno di Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi, lei gli dedica foto e amore sui social

E’ il compleanno di Bastian e Ilary Blasi non nasconde più il loro amore. Lui è in Italia, è a Roma da lei e sui social Ilary Blasi svela tutto l’amore che prova per lu. Ha scelto un giorno speciale per le presentazioni ufficiali sui social. Ha scelto di dire a tutti che è davvero innamorata del suo nuovo compagno, che Bastian è l’uomo che desiderava avere accanto dopo la separazione da Francesco Totti, dopo i 20 anni che ha vissuto con l’ex calciatore. La storia d’amore tra la conduttrice de L’Isola dei famosi e il compagno tedesco prosegue a gonfie vele; Ilary Blasi pubblica le foto del loro amore. Questa volta, per fare gli auguri a Bastian, non sceglie solo foto che mostrano dettagli ma mostra i loro volti felici insieme, i loro sguardi innamorati. Sono foto che non si vedevano più nemmeno tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

La dedica di Ilary Blasi a Bastian nel giorno del compleanno

E’ su Instagram che la Blasi condivide tutto, adesso una serie di foto con il suo fidanzato. Baci, coccole, tenerezze, sorrisi e ricordi di viaggi importanti. Ilary si prepara a tornare alla conduzione su Canale 5 con il suo reality show e mentre arriva la prima udienza in tribunale per il divorzio esce del tutto allo scoperto svelando che è davvero innamorata.

Le fughe d’amore più importanti, tanti ricordi per la nuova coppia che in così poco tempo ha già viaggiato tanto. Ilary Blasi sceglie le foto più importanti, in piscina, in montagna, in città, ogni momento è quello giusto per abbracciarsi e coccolarsi. Scrive: “Buon compleanno mio caro, ti auguro tutto il meglio con tanto amore”. Così romantica forse non l’avevamo mai vista. E’ serena con Bastian, è felice tra le sue braccia, ed è sempre più bella.C’è chi continua a fare il paragone tra Bastian e Totti, proprio come molti fanno dicendo che Noemi Bocchi somiglia tantissimo a Ilary Blasi. La realtà è che appaiono come due storie d’amore molto importanti per entrambe le coppie ma è davvero difficile a un anno di distanza dimenticare l’ex coppia, Ilary e Totti insieme.