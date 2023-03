Miriana Trevisan è fidanzata con l’ex di Valeria Marini?

Davvero Miriana Trevisan e l'ex di Valeria Marini stanno insieme? Sembrerebbe di sì

Che pettegolezzo quello di Miriana Trevisan che sarebbe fidanzata con l’ex di Valeria Marini! Cosa c’è di vero non si sa ma sembra che l’ex moglie di Pago frequenti Eddy Siniscalchi. Che tra Valeria Marini ed Eddy è finita è cosa certa perché è stata proprio la showgirl a confidarlo e confermare la separazione nello studio di Oggi è un altro giorno; stupendo tutti anche se il gossip lo diceva già da un po’ di tempo. Sul profilo Instagram di Eddy Siniscalchi l’ultima foto con la Marini risale a meno di due mesi fa, non si sono lasciati da molto tempo. Da quando Miriana Trevisan e l’imprenditore sarebbero diventati così intimi? Sono solo indiscrezioni, al momento non c’è nulla di ufficiale, i diretti interessati non smentiscono, non dicono nulla, nessuna conferma. Tutta colpa di una soffiata e così Miriana Trevisan finisce tra le pagine della cronaca rosa.

Eddy Siniscalchi e Miriana Trevisan stanno insieme?

La storia d’amore con Valeria Marini sembrava procedere a gonfie vele ma alla fine è finita anche questa, ancora una volta l’amata showgirl non è fortunata in amore. In realtà sembra che anche la Trevisan non sia poi così fortunata.

E’ Alessandro Rosica a lanciare il gossip e a svelare gli indizi sui social: Miriana ed Eddy sono stati avvistati più volte insieme sembra in atteggiamenti affettuosi, 50 anni lei, compiuti da poco, 35 anni lui. Solo amicizia? Difficile, il gossip sembra chiaro, la presunta coppia è stata avvistata in vari locali romani. Solo voglia di divertirsi o amore già folle?

Solo il tempo dirà se questo è amore o niente di tutto ciò che si vocifera in giro. Intanto, sui social girano diverse storie con immagini di Miriana Trevisan ed Eddy Siniscalchi a cena insieme, che si divertono insieme. Al momento niente, nemmeno una foto che dica che sono fidanzati ma molti pensano siano solo bravi ad evitare i paparazzi e a depistare i curiosi. Attendiamo il seguito e magari anche le considerazioni dei rispettivi ex.