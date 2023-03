Gigi D’Alessio: “Le storie d’amore finiscono, non devo chiedere scusa a nessuno”

Gigi D'Alessio crede di avere fallito ma di non dovere chiedere scusa alle sue ex compagne

Tutto è pronto per girare il film sulla vita di Gigi D’Alessio e lui si racconta a Il Messaggero entusiasta del progetto ma anche certo di avere sempre pensato a costruire una famiglia e non solo alla carriera. Il film racconterà la vita di Gigi D’Alessio fino al 1992, l’anno dell’uscita del suo primo album, il resto è noto, soprattutto le storie d’amore. Ne ha avute tre importanti, il matrimonio con Carmela Barbato da cui sono nati Claudio, Ilaria e Luca, poi la lunga storia d’amore con Anna Tatangelo e la nascita di Andrea. Adesso confida che è sereno e felice con Denise Esposito, e con il loro piccolo Francesco. Gigi D’Alessio per la prima volta non esclude un secondo matrimonio: “Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo” ma parla anche delle precedenti storie.

Gigi D’Alessio: “Ho fallito”

Sente di avere fallito e lo spiega, paragona lui come genitore agli insegnamenti ricevuti dalla madre e del padre. “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito – spiega – Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”.

Il cantautore napoletano risponde alle scuse che potrebbe dire alle sue ex compagne ma non ha dubbi: “Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”.

Ha passato momento non semplici con le madri dei suoi figli, non è difficile da immaginare, lo ammette quando confida che adesso con entrambe va bene.

Gigi D’Alessio ha altro da dire ma riguarda persone che si sono approfittate di lui, persone che ha conosciuto nel corso degli anni: “In una canzone ho scritto che mi hanno tradito quelli a cui ho dato il sangue. Diciamo che non sono stato ingannato e truffato da chi avevo e ho vicino a me da una vita, che sono cresciute con me, ma da chi ho conosciuto nel corso degli anni, ha frequentato casa mia, e se n’è approfittato”.