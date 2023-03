Totti e Ilary Blasi in tribunale per la separazione ma tutto si complica

Sale la tensione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Novità per per la prima udienza un tribunale, tutto si complica

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi tutto si complica, la prima udienza in tribunale per la separazione era prevista domani e invece uno dei due ha chiesto il rinvio. Sembra sia stato Totti a spostare tutto; mentre tutti attendevano il 14 marzo l’ex calciatore della Roma ha appena chiesto di posticipare. L’esatto contrario che sembra avesse chiesto la Blasi, cioè di anticipare ma senza un accordo. Questa sembra sia al momento l’unica certezza, che i due ex non abbiamo raggiunto nessun accordo, che tra Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale ci sarà una vera battaglia. E’ Il Messaggero a riportare l’indiscrezione ma anche se non c’è niente di ufficiale tutti credono che sia Totti ad avere bisogno di più tempo per la sua battaglia in tribunale. Cosa è cambiato negli ultimi giorni? Niente accordo, nessuna intesa ma una delle parti ha chiesto e ottenuto “un differimento della udienza presidenziale”.

Francesco Totti vuole la guerra in tribunale?

Sembra pronto a fare un passo indietro e ad accettare le richieste dell’ex moglie e invece in pochi giorni deve essere accaduto qualcosa. Si ipotizza sia stato Totti a chiedere altro tempo, visto che si è costituito in giudizio solo giovedì scorso. Inoltre, sembra che la conduttrice tv abbia fretta di chiudere. Infatti, i suoi legali mesi fa avevano chiesto di anticipare i tempi, ma il ricorso era stato respinto.

Cosa è successo negli ultimi giorni? Colpa della troppa felicità di Ilary Blasi che ha presentato alla famiglia e al mondo intero il suo Bastian?

Davvero sono solo ipotesi. Non è chiaro, come scrive “Il Messaggero”, se Ilary abbia fatto anche una richiesta di addebito, se cioè abbia intenzione di attribuire la colpa a Totti. Il giudice potrebbe riconoscerla solo se venisse accertata la violazione dei doveri coniugali, se cioè il tradimento con Noemi Bocchi sia stato la causa della separazione dalla Blasi.

A questo punto non c’è più solo un patrimonio da dividere ma ci sarebbe molto altro. Fa davvero riflettere la richiesta di rinviare la prima udienza, è evidente che c’è altro da risolvere e che di certo in tribunale sarà una vera guerra.