Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano: tutti i dettagli

I dettagli del divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, purtroppo il matrimonio è finito

E’ tutto vero, il gossip aveva ragione, Elisabetta Canalis e Brian Perri non solo si sono lasciati da tempo ma stanno divorziando. E’ sempre una notizia triste l’addio di una coppia che aveva creato una famiglia, anche se i dettagli del divorzio raccontano il desiderio di Elisabetta Canalis e Brian Perri di non farsi la guerra e di cercare la soluzione migliore per la loro bambina. Skyler Eva ha 7 anni, è ancora molto piccola, per l’ex velina di Striscia la notizia sua figlia è la sua priorità, immaginiamo sia lo stesso per l’ex marito. Elisabetta Canalis divorzia dal chirurgo americano che aveva conosciuto a una festa di Halloween nel 2013, i documenti di separazione sembrano chiari, li svela anche il sito statunitense The Blast. Sembra che l’ex coppia abbia chiesto l’affidamento congiunto per la figlia. Sembra anche la Canalis non abbia chiesto alcun mantenimento; anche se è una richiesta possibile anche in seguito.

E’ finito il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Dopo 10 anni di matrimonio si dicono addio a causa di “differenze inconciliabili”. È un po’ la motivazione che danno tutti. Elisabetta Canalis e l’ex marito vogliono mantenere un rapporto amichevole, sembra infatti che si siano davvero lasciati da molto tempo e che in alcune foto insieme fossero già due ex ma con l’intenzione di dare il meglio alla loro bambina.

Anche per questo la Canalis avrebbe scelto di continuare a vivere a Los Angeles, per il bene di Skyler Eva, per non allontanarla dal padre. Chissà in seguito cosa deciderà di fare, perché già in passato la sua intenzione era quella di tornare un giorno in Italia. Anche Perri avrebbe voluto un giorno vivere nel Paese di sua moglie ma poi è adnata diversamente.

A raggiungere Ely in questi giorni è stata sua madre, desidera starle accanto. Da tempo invece la Canalis ha lasciato la casa in cui viveva con Brian, anche questo era un chiaro indizio della separazione ma solo adesso è tutto ufficiale anche se entrambi continuare a restare in silenzio, non hanno nulla da dire.

Finisce così un altro grande amore per la showgirl sarda, dopo Bobo Vieri, dopo George Clooney.