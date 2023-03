Gerry Scotti: le rare foto con la compagna, sono insieme in montagna

E' difficile vedere Gerry Scotti con la sua compagna. Ci è riuscito Chi con le foto scattate in montagna

Sono davvero molto rare le foto di Gerry Scotti con la sua compagna. Il conduttore è sempre molto riservato sulla sua vita privata, rare anche le foto con il figlio Edoardo ma con Gabriella Perino ancora di più. Questa volta ci è riuscito il settimanale Chi a scattare le foto di Gerry Scotti con la sua dolce metà. Sono insieme in montagna, Scorri con l’espressione beata, in pieno relax ma solo per qualche giorno distante dal suo lavoro. La coppia ha festeggiato i 40 anni di carriera di Gerry. Hanno scelto Saint Moritz ma davvero una vacanza lampo sulla neve, al freddo, lontani da tutto e tutti. Gerry Scotti ha un impegno con Striscia la notizia, non può restare a lungo in quel paradiso che ha scelto per rigenerarsi. Lui è uno dei conduttori più amati, da così tanti anni in tv che sono ben noti i suoi lavori, anche un po’ della sua vita privata ma sempre senza pettegolezzi.

La compagna di Gerry Scotti, le foto su Chi

Di lei si sa davvero poco, si sa che è un architetto e che ha due figli. Che conosce Gerry Scotti da tantissimo tempo ma che il loro amore è esploso solo dopo la fine del matrimonio del conduttore con Patrizia Grosso. Il destino li ha fatti incontrare per la seconda volta perché i loro figli frequentavano la stessa scuola. Una storia d’amore da sempre protetta da entrambi, da sempre vissuta lontano dai riflettori.

Così come lontano dal gossip resta sempre il figlio Edoardo Scotti. L’abbiamo visto pochissime volte e non abbiamo mai visto le foto di tutta la famiglia al completo. Edoardo è nato nel 1992 dal matrimonio con Patrizia Grosso, nozze durate dal 1991 al 2009.

Edoardo ha reso Gerry nonno già due volte, prima di Virginia nata nel dicembre del 2020 e poi di Pietro che è nato lo scorso gennaio.

Di recente abbiamo seguito a Verissimo la lunga intervista del conduttore Mediaset. E’ in tv dal 1983, è passato dalla radio alle telecamere della televisione. I quiz show sono il suo segno distintivo, ancora oggi la sua passione che incolla il pubblico al piccolo schermo. E’ realizzato, soddisfatto, al contrario di molti colleghi. Così ha detto a Silvia Toffanin facendo prevalere l’orgoglio e la soddisfazione, forse dovendo togliere qualche sassolino dalla scarpa. In amore invece non ha bisogno di dura nulla, di mostrare nulla.