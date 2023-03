Pippo Inzaghi e Angela genitori bis: la dolcissima dedica sui social

Una dolce notizia per Pippo Inzaghi e Angela Robusti: è nata la loro piccolina

Fiocco rosa in casa Inzaghi-Robusti: è arrivata la piccola Emilia! Da mesi la bella wedding planner aveva rivelato il sesso della bambina che stava per nascere, annunciando anche il nome scelto. E poche ore fa sui social è arrivata la dolcissima dedica di super Pippo, al settimo cielo. Papà bis a poche ore dal giorno in cui in Italia si celebra la festa del papà, che cosa c’è di più bello! E’ stato proprio l’allenatore della Regina a postare sui social la prima foto della piccola, mentre stringe la mano della sua mamma: “Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA , nostra immensa gioia. la mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri“. Queste le prime dolcissime parole di papà Pippo, che starà di certo coccolando in queste ore la neo arrivata, insieme al fratellino maggiore. Angela e l’ex calciatore infatti, sono già genitori di un altro bambino, Edoardo, nato nel 2021. E adesso la famiglia si allarga, anche se come aveva raccontato Angela, in una sua recente intervista al Corriere della sera, non c’era stata spazio per celebrare il matrimonio. Arriverà anche questo momento ma negli ultimi anni la priorità ce l’hanno certamente avuta i bambini. Prima il piccolo Edo e adesso Emilia. Un altro nome con la E in famiglia, per rispettare forse una tradizione!

E’ nata la piccola Emilia: il benvenuto è social

Tantissimi gli auguri per la neo arrivata. Il messaggio di Bobo Vieri, grande amico di Pippo Inzaghi. Gli auguri di Simona Ventura, quelli della Regina Calcio la squadra che in questo momento il mister sta allenando. E poi soprattutto i tantissimi auguri della gente comune, quella che per anni ha fatto il tifo per Super Pippo come calciatore e adesso lo segue anche nella vita di compagno e padre. Ci uniamo chiaramente anche noi ai tantissimi auguri che sono arrivati in queste ore all’ex bomber! Benvenuta piccola Emilia, ti auguriamo solo il meglio.