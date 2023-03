Simona Ventura e Giovanni Terzi finalmente sposi: data del matrimonio, testimoni e il fastidio per un ex

I dettagli del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi ma c'è anche il fastidio per un ex

E’ al Corriere della Sera che Simona Ventura e Giovanni Terzi raccontano del loro matrimonio, sta per arrivare, finalmente. La Ventura è al settimo cielo, anche l’intervista al Corriere che esce nel giorno della primavera per lei è un bel segno di rinascita. Giovanni Terzi ricorda che avevano già da tempo definito il loro matrimonio, ci sono state ben tre date, tutte poi annullate: “La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso” ma questo l’avevano già detto. Adesso ci sono delle novità, ci sono i dettagli ma c’è anche il fastidio per un ex compagno di Simona Ventura. Nessuno dei due è geloso se non c’è la necessità di esserlo. Simona Ventura ha un ottimo rapporto con l’ex moglie di Giovanni e anche lui ricambia con gli ex della conduttrice. Tutti tranne uno e non è difficile capire di chi parla.

Simona Ventura il matrimonio con Giovanni Terzi

Terzi non ha dubbi sul suo testimone di nozze: “Per me sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi, che ha fondato con il professor Alessandro Frigiola la fondazione Bambini cardiopatici nel mondo”.

Simona Ventura non vuole svelare tutto ma sembra che sarà la sua collega: “Io ne parlo con Paola. Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio e mi può dare dei consigli” ma nessuna certezza.

Sugli ex di entrambi salta fuori qualcosa ed è Terzi il primo a confidare: “Ho un buon rapporto con tutti i suoi ex, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà – ma aggiunge –Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico”. Provate ad indovinare chi è.

“Io con l’ex moglie, Silvia, ho un ottimo rapporto, siamo molto amiche” la bella risposta della Ventura ma Giovanni ha altro da dire.

“Un mese prima di conoscere Simona, è morta la mia prima moglie… arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei”. Lei è ovviamente SuperSimo: “Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui” e adesso si sposano.